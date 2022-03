» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

DEBUTÓ PEDRO VELURTAS Con la camiseta número 34, el campanense Pedro Velurtas hizo anoche su debut oficial en Boca Juniors: ingresó en el entretiempo del partido que el Xeneize le ganó 4-1 a Central Córdoba de Rosario por la primera fase de la Copa Argentina. El joven de nuestra ciudad (es categoría 2001) reemplazó a Eros Mancuso y jugó como lateral derecho, posición en la que se desarrolló desde la llegada de Hugo Ibarra a la conducción técnica de la Reserva. Y cumplió una buena actuación, teniendo en cuenta que, cuando entró, el cotejo estaba 1-1. Sin embargo, en el complemento, los dirigidos por Sebastián Battaglia (que utilizó una formación alternativa) lograron llevar la diferencia de jerarquía al marcador y cerraron la noche en el estadio Mario Alberto Kempes con una goleada producto de los tantos convertidos por Nicolás Orsini (2), Luis Vázquez y Exequiel Zeballos (de penal). Ahora, Boca aguarda por el vencedor de Ferro Carril Oeste y J.J. Urquiza. Otro que superó anoche la primera ronda de la Copa Argentina fue Banfield, que revirtió su duelo ante Dock Sud en el segundo tiempo y se impuso por 3-1 luego de comenzar perdiendo (en el Docke fue titular el campanense Germán Águila). El próximo rival del Taladro saldrá del duelo entre Unión de Santa Fe y Sportivo Las Parejas.



PASÓ EL PINCHA Con goles de Agustín Rogel y Leandro Díaz, Estudiantes de La Plata venció ayer 2-0 como local a Audax Italiano de Chile y revirtió la derrota 1-0 sufrida en el país trasandino en el partido de ida. De esta manera, el Pincha avanzó a la Fase Previa III de la Copa Libertadores 2022, instancia en la que se medirá con otro equipo chileno: Everton. Además, a esta última instancia también se clasificaron: Fluminense (4-1 en el global a Millonarios), Universidad Católica de Ecuador (3-1 en el global a Bolívar), The Strongest (3-2 en el global a Plaza Colonia de Uruguay), America de Minas Gerais (5-4 en los penales a Guaraní de Paraguay), Barcelona de Ecuador (3-0 a Universitario de Perú) y el mencionado Everton (3-1 a Monagas). Hoy se cierra esta segunda fase previa con el choque entre Atlético Nacional y Olimpia, que ganó 3-1 en la ida en Paraguay. PALMEIRAS, RECOPADO El actual bicampeón de la Copa Libertadores, Palmeiras de Brasil, también conquistó anoche la Recopa Sudamericana al derrotar 2-0 como local a Paranaenses (habían igualado 2-2 en la ida). Ze Rafael y Danilo marcaron los goles del conjunto paulista, que atraviesa un contundente momento. Incluso, estuvo muy cerca de doblegar a Chelsea en la final del Mundial de Clubes, que finalmente quedó para el conjunto inglés en tiempo suplementario. ACCIÓN EN SANTIAGO Esta noche se abre la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022: desde las 21.30 horas, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá la visita de Rosario Central en un duelo correspondiente a la Zona B. El Ferroviario suma 5 puntos en cuatro presentaciones, mientras el Canalla acumula 4 unidades. CASCÚ, SUDAMERICANO El campanense Ramsés Cascú hará hoy su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley cuando Mutual Policial de Formosa se mida frente a Volei Renata de Brasil por la segunda fecha de la Zona C de esta competencia. Ayer, el conjunto brasileño despachó con un cómodo 3-0 a San Martín de Bolivia, el otro integrante del grupo. El otro equipo argentino que participa del certamen, Ciudad de Buenos Aires, también debuta hoy, pero ante Fiat Gerdau Minas.

