Dos homicidios en un sólo día

Ayer por la tarde, un camionero fue asesinado en un intento de robo en el camino al club Náutico Norte. Por la noche, hubo un tiroteo en los fondos de los terrenos ocupados de la ex La Facera que dejó otra víctima fatal. Pasadas las 14:30, Matías Jaime, un chofer de alrededor de 40 años oriundo de Monte Grande, dejó el camión en marcha sobre el camino al Club Náutico Norte y se bajó para colocar la lona protectora sobre la batea cargada de arena. Fue entonces que, según testigos oculares, un joven en una Yamaha Cripton color rojo lo abordó a mano armada. Hubo un forcejeo y la víctima recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. El cuerpo lo encontró otro camionero, que se dirigía en sentido al río Paraná y dio aviso a la Policía. Jaime, quien realizaba un viaje para la empresa Transporte Joaquín de Cañuelas, quedó tendido boca abajo, a unos 800 metros de la Ruta 6. En el lugar se presentaron efectivos de la Comisaría, Comando Patrulla, Científica, y la DDI, quienes asistieron a los instructores de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2 en la causa abierta como Homicidio en ocasión de robo. Fueron varias horas de labores periciales en el lugar, lo cual provocó el necesario bloqueo de la calle Juan de Garay y la consecuente demora de transportistas asociados al negocio de la arena que frecuentan el sector. "Nos podría haber tocado a cualquiera de nosotros. Los robos aquí son frecuentes… no hay cámaras ni iluminación. De noche, esto es una boca de lobo", señaló uno de ellos en diálogo con La Auténtica Defensa. ENFRENTAMIENTO Pasadas las 20:30 de ayer, se supo de un nuevo homicidio en nuestra ciudad. Esta vez el escenario fueron los terrenos ocupados de la ex fábrica de ladrillos La Facera: un polígono de 122 hectáreas entre los barrios Lubo y La Josefa, cuyo frente da sobre la Colectora Norte y el fondo con la barranca. Tres móviles de Comando Patrulla se presentaron en el lugar. Sobre el final de la calle Río Negro, en las inmediaciones de la barranca, encontraron una moto abandonada y metros más adelante, a un joven ya sin vida con una pistola Bersa 9 milímetros en su mano izquierda, además de varias vainas servidas. Al cierre de esta edición, trascendió que la víctima es Mauro Rivero de 28 años, con domicilio en La Josefa, quien tenía un balazo en el costado derecho a la altura del tórax y otro en el costado izquierdo, a la altura de la cadera. Entre sus pertenencias, se encontraron $121.000 en efectivo. El homicidio habría sido la lamentable consecuencia de un enfrentamiento a mano armada en el cual varios jóvenes con domicilio en el barrio Dignidad, persiguieron y tirotearon a la víctima. Incluso la versión indica que uno de los agresores habría recibido un proyectil en una de sus piernas. De ser así, es posible que se logre aprehenderlo cuando solicite asistencia médica. La causa está caratulada como Homicidio Calificado por el uso de arma de fuego.

El cadáver del camionero fue encontrado a unos 800 metros de la Ruta 6. fue identificado como Matías Jaime, quien recibió dos disparos de parte de un joven que lo abordó para robarle.





El tiroteo tuvo lugar en los fondos de la calle Río Negro y la barranca, dentro del predio de la ex La Facera.





Pasadas las 22:30 de anoche, los efectivos de la policía y magistrados de la UFI 2 trabajaban en el lugar.

