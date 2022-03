Campana volvió a ser escenario de los festejos por el "Último Primer Día" de clases

Se registraron celebraciones en distintos puntos de la ciudad, aunque las autoridades policiales esta vez no registraron denuncias por disturbios o ruidos molestos. La caravana se hace sentir en la noche. Con cánticos y gritos, avanza bajo las luces de Salmini escoltada por una 4x4, acaso de un padre responsable o de un joven con edad de tener licencia para conducir. La madrugada del miércoles también avanza y el barrio, que descansaba después de un fin de semana XXL, se despierta. El entusiasmo de los demás interrumpe el sueño propio. No está claro a qué escuela pertenecía aquel ruidoso grupo que dobló y empezó a bajar por la Varela. Tampoco si la celebración terminaba o recién estaba en pañales. Lo que está claro es que el "Último Primer Día" de clases (o UPD) fue festejado a lo largo y ancho de Campana, con reuniones en lugares de acceso público o domicilios particulares. Y que las celebraciones se extendieron hasta que se escuchó el primer timbre del ciclo lectivo 2022. El UPD es una tradición extendida entre los estudiantes de 6º año para festejar el inicio de la etapa final de la secundaria. En un principio se festejaba el arranque del ciclo lectivo final, pero, según una madre le contó a este medio, "ahora suele celebrarse también el primer último día después de las vacaciones de invierno" y otras fechas similares. Estas reuniones suelen preocupar a los padres por el consumo excesivo la noche previa al inicio de las clases. Incluso es frecuente el reporte de chicos que acudieron a la escuela bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, no se registraron mayores disturbios en Campana. Consultadas por este medio, las autoridades policiales negaron haber recibido denuncias por ruidos molestos o peleas en la vía pública. Tampoco llegaron a la redacción reportes de conflictos callejeros. En la ciudad, los festejos se llevaron a cabo en domicilios particulares y también locales bailables. Al parecer, en todos los casos, el UPD se mantuvo bajo control.

El UPD es una tradición extendida entre los estudiantes de 6º año para festejar el inicio de la etapa final de la secundaria (Foto ilustrativa).