BRECHA MENOR El dólar blue volvió a caer este jueves y la brecha con el oficial perforó el 90% por primera vez desde el 20 de octubre del año pasado. Luego de derrumbarse $5 el miércoles -su mayor retroceso diario desde enero-, el billete descendió otros $2 en esta rueda para ubicarse en los $204. En consecuencia, el spread entre el dólar blue y el tipo de cambio mayorista bajó al 88,8%. En apenas dos días de marzo, el paralelo exhibe una merma de 3,3%. En el acumulado de febrero la baja fue de $6,50 (3,1%), tras cerrar a $213 enero, mes en el que acumuló una suba de $5 o 2,4%. Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%. En tanto, el dólar ahorro o solidario -minorista más impuestos- trepó 25 centavos a $187,24 en promedio. BARRIL RÉCORD La continuidad de la invasión de Rusia a Ucrania y medidas adoptadas por los países productores acentuaron la presión alcista sobre el petróleo que alcanzó valores máximos en más de una década. El Brent cotizó a USD119,77 su máximo valor en casi 10 años. De esta forma en 2022 registró un ascenso de 53,77%. Por su parte, el WTI escaló hasta USD116,57, valor que no alcanzaba desde septiembre de 2008. Este año el alza acumulada por esta variante es de 54%. En ambos casos tiene principal preponderancia la guerra entre Rusia y Ucrania, que al prolongarse en el tiempo aumenta la incertidumbre de los inversores y acentúa la volatilidad. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció esta semana la liberalización de 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro por el conflicto bélico. EXPORTACIONES VERDES Las exportaciones del campo representaron el año pasado un 57,9% del total de las cantidades vendidas al exterior y el ingreso de divisas, que alcanzaron a los USD 77.934 millones, con un crecimiento interanual del 42%, según confirmó el INDEC. El sector oleaginoso representó un 33,9%, el cerealero un 17,1% y el bovino (carne y lácteos) un 6,1%, según las cifras que difundió el organismo. Las exportaciones del complejo soja sumaron USD 23.841 millones, un 30,6% de las exportaciones totales, con un aumento interanual de 60,4% y las del complejo maicero fueron de USD 9.295 millones con un 11,9% de las ventas y un incremento interanual del 51,1%. El complejo automotriz exportó por USD 7.100 millones (9,1% de las exportaciones totales), con un incremento de 64,8% con respecto a 2020 y las del sector petrolero-petroquímico totalizaron USD 5.208 millones de dólares (6,7%), con una suba interanual de 42,3%. DEFICIT COMERCIAL El comercio bilateral con Brasil durante febrero dejó un déficit de USD 251 millones, el más alto desde mayo de 2020 ante la combinación de caídas de exportaciones y una aceleración de las importaciones. El intercambio alcanzó un volumen de USD1.836 millones, lo que representa un alza de 10,6% en forma interanual, el más elevado de los últimos tres años, según precisó la consultora ABECEB. De esta forma se dio la combinación de un fuerte incremento en el flujo pero un creciente déficit en la balanza comercial. Con lo sucedido en febrero el rojo bilateral en 2022 se amplió a USD 399 millones en el primer bimestre. Las importaciones subieron 37,7% contra febrero de 2021 llegando a los USD 1.044 millones, la mayor cifra para febrero desde 2018. En tanto, las exportaciones cayeron 12,1% a USD 792 millones, la menor cifra mensual de los últimos 14 meses.