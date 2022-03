Efemérides del día de la fecha, 4 de Marzo

DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD Impulsado por la Federación Mundial de la Obesidad, en este día se concientiza acerca de la obesidad, se insta a cambiar la forma en que la sociedad aborda a la misma y se fomentan soluciones prácticas que ayuden a las personas a alcanzar y mantener un peso saludable. El tema de este año es "Todo el mundo necesita actuar" y tiene el propósito de mejorar la comprensión, prevención y el tratamiento de la obesidad en el mundo: "Todos podemos trabajar juntos para garantizar una vida más feliz, sana y larga para todos". La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) define a la obesidad como una enfermedad crónica de alta prevalencia que "posee una etiopatogenia compleja y causa múltiples comorbilidades de elevada mortalidad prematura, por lo tanto, representa una demanda sanitaria urgente". De acuerdo a los datos de la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS, 2019) el exceso de peso está presente en el 67,9% de la población adulta (34% sobrepeso y 33,9% obesidad), en el 41,1% de la población de 5 a 17 años (sobrepeso 20,7% y obesidad 20,4%) y en el 13,6% de la población menor de 5 años (10% sobrepeso y 3,6% obesidad). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar las siguientes acciones para prevenir esta enfermedad: limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos; y realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos).



"RACING CLUB HA DEJADO DE EXISTIR" Hace 23 años, la insostenible deuda y crisis institucional de "La Academia" provocaron que se formalizara la quiebra del club: "En estas condiciones, la asociación civil Racing Club ha dejado de existir" dijo ante las cámaras la síndico Liliana Ripoll. Esto ocasionó que miles de hinchas se dirigieran a la sede en busca de una explicación que trató de dar el presidente del Club, Daniel Lalín, antes de ser impactado por un redoblante arrojado por un fanático. Posteriormente, los hinchas se manifestaron en la AFA, el Obelisco e incluso le entregaron una carta al entonces presidente Carlos Menem: "Somos hinchas de Racing Club y le pedimos que interceda para salvar a la institución a cualquier costo. Lo nuestro es amor y eso no se compra, ni tampoco se vende. Y, entonces, el club no se cierra". Sin embargo, el equipo no pudo jugar en la primera fecha del Torneo Clausura; aun así esto no impidió que se llenara el Estadio Presidente Perón con aproximadamente 30 mil personas. La relevancia que adquirió esta cuestión fue tanta que llegó a la agenda pública y desencadenó la sanción de la Ley de Fideicomiso que permitía el ingreso de capitales privados, a modo de gerenciamiento, en los clubes. Por otra parte, después de la histórica jornada en el estadio, se revirtió el fallo de la cámara y "La Academia" pudo jugar contra Rosario Central.



SE LANZA "FALLEN" Un día como hoy en el año 2003, Evanescence lanzaba su primer álbum "Fallen". Producido por Dave Fortman e integrado por canciones compuestas por Amy Lee y Ben Moody junto con David Hodges, el disco fue un gran éxito a nivel internacional: "Creo que una de las características más positivas del álbum es que es como ver una película de adelante hacia atrás" expresó Moody. Entre las canciones se encuentran "My Immortal", "Bring Me to Life", "Everybody´s Fool" y "Going Under".