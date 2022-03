Con tres partidos, este viernes comienza la cuarta fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional: desde las 17.30 horas se enfrentarán Brown (A) y Deportivo Morón; desde las 21.00 lo harán Tristán Suárez y Alvarado (MdP); y a partir de las 21.10, San Martín recibirá a Estudiantes (RC) en Tucumán.

Por su parte, Villa Dálmine enfrentará mañana como visitante a Estudiantes de Buenos Aires desde las 21.30 horas. Ese mismo sábado también jugarán: Atlanta vs Belgrano, Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn, Agropecuario vs Almagro, Instituto vs Nueva Chicago,

En tanto, el domingo se disputarán siete encuentros: Mitre vs Quilmes, Chacarita vs Temperley, Sacachispas vs Deportivo Maipú, Guillermo Brown vs Flandria, San Martín (SJ) vs Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela vs Gimnasia (J) y Chaco For Ever vs Güemes (SdE).

El lunes se cerrará la jornada con tres duelos: San Telmo vs All Boys, Santamarina vs Almirante Brown y Ferro Carril Oeste vs Independiente Rivadavia.