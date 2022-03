Breves: Deportivas

GANÓ EL CANALLA

Anoche, en el inicio de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, Rosario Central venció 1-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero. De esta manera, el Canalla trepó hasta el cuarto puesto de la Zona B, cuya programación continuará hoy con Barracas Central vs Aldosivi (21.30). En tanto, también este viernes, pero por la Zona A, jugarán: Unión vs Platense (19.15) y Gimnasia de La Plata vs Argentinos Juniors (21.30).

COPA LIBERTADORES

Olimpia igualó ayer 1-1 en su visita a Atlético Nacional de Medellín y, de esa manera, hizo valer el triunfo 3-1 logrado en Paraguay para avanzar a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2022. Los cuatro duelos en busca de los cuatro lugares pendientes en la fase de grupos serán: Estudiantes de La Plata vs Everton de Chile, Fluminense vs Olimpia, Universidad Católica de Ecuador vs The Strongest de Bolivia y America Minas Gerais vs Barcelona de Ecuador.

BETIS FINALISTA

Con Germán Pezzella y Guido Rodríguez como titulares, Betis igualó ayer 1-1 con Rayo Vallecano y, así, consiguió su clasificación a la final de la Copa del Rey. En la definición por el título enfrentará a Valencia, que eliminó a Athletic Bilbao en semifinales.

DERROTA PARA CASCÚ

En su debut en el Torneo Sudamericano de Clubes que se desarrolla en Belo Horizonte (Brasil), Mutual Policial de Formosa cayó 3-1 frente a Volei Renata de Brasil con parciales de 21-25, 25-22, 25-19 y 25-22. El central campanense Ramsés Cascú (formado en el Club Ciudad) aportó 9 puntos para el conjunto argentino, que hoy jugará ante San Martín de Bolivia tratando de lograr un lugar en las semifinales del certamen.

COPA DAVIS: ABRE BÁEZ

Este viernes, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, comenzará la serie de Copa Davis entre Argentina y República Checa. Y el primer punto tendrá al ascendente Sebastián Báez (quien debuta en el equipo nacional a sus 21 años y siendo el 62º del ranking mundial), enfrentando a Jiri Lehecka, de 20 años y 94º en el ranking. Posteriormente, Diego Schwartzman, 14º del mundo, se medirá frente a Tomas Machac (21 años; 131º) en el segundo punto de la serie que marcará el debut de Guillermo Coria al frente del equipo argentino. Mañana, en el Dobles, el Mago presentará a dos especialistas: Horacio Zeballos y Máximo González.

CAMPEÓN MUNDIAL

El argentino Fernando "Puma" Martínez se consagró campeón supermosca de la Federación Internacional (FIB) al derrotar en Las Vegas al campeón filiipino Jerwin Ancajas por puntos en un fallo unánime (118-110, 117-111 y 118-111). "Hicimos una preparación terrible, con mucha concentración y un sacrificio enorme. Por suerte, todo ese trabajo lo sentí arriba del ring y valió la pena. Es un sueño cumplido", aseguró en su regreso al país.