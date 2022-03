Hubo suspensión de clases "en algunas escuelas" por "falta de auxiliares"

“La falta de auxiliares en algunas escuelas impide la presencialidad de los alumnos". Consejeros escolares de Juntos manifestaron su preocupación por esta situación y remarcaron la necesidad de contar con más cargos. "La matrícula de alumnos sigue creciendo, pero no se generan los cargos de auxiliares necesarios", afirmaron. A tres días de comenzar el ciclo lectivo 2022, los consejeros escolares de Juntos reiteraron su preocupación ante la suspensión de algunas clases presenciales causadas por la falta de personal y remarcaron la necesidad de contar con más cargos en las instituciones educativas públicas de la ciudad. En este sentido, la presidenta del cuerpo, Nelda García, el vicepresidente, Hugo Taboada, y la consejera escolar a cargo de auxiliares, Fernanda Lago, manifestaron que "la matrícula de alumnos sigue creciendo, pero la Dirección General de Escuelas de la Provincia no genera los cargos de auxiliares necesarios". Así, aseguraron que tuvieron que acotar la cantidad de cargos solicitados, pasando de 59 a 20, aun sabiendo que son insuficientes. "Irrisoriamente, abrieron solo 7 vacantes para la ciudad, que son bienvenidos, pero no alcanzan para dar respuesta a la problemática actual que atraviesan las escuelas y jardines públicos", dijeron. "Actualmente hay escuelas que tienen suspensión parcial y total de clases, en algunos casos funcionan con un solo auxiliar", sostuvieron al tiempo que resaltaron: "Nuestro pedido es para garantizar la presencialidad plena real". Y añadieron: "Pueden estar los docentes en las aulas, pero si en las instituciones educativas no están los auxiliares respetando el protocolo vigente no se pueden llevar adelante las clases de forma presencial ya que ellos son quienes mantienen la higiene y la sanitización de las instalaciones".

LOS CONSEJEROS ESCOLARES TABOADA, GARCÍA Y LAGO BRINDARON DETALLES DE LA PROBLEMÁTICA.