Después de la derrota ante Santamarina como local, el Violeta juega en Caseros a partir de las 21.30 horas, con televisación de TyC Sports. Marcelo Franchini realizará dos modificaciones y mantiene otras dos incógnitas en la formación titular. Por la cuarta fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará esta noche como visitante a Estudiantes de Buenos Aires. El partido se jugará desde las 21.30 horas en el estadio Ciudad de Caseros, con arbitraje de Héctor Paletta y televisación de TyC Sports. Y volverá a poner cara a cara a estos dos equipos que no se enfrentan desde noviembre de 2014, cuando el Violeta eliminó en los penales al Matador en las semifinales del Reducido de la Primera B Metropolitana bajo un diluvio inolvidable. Siete años y tres meses después, el elenco campanense llega a este (re)encuentro con una doble urgencia: mejorar la pobre imagen que dejó en la derrota 3-0 frente a Santamarina de Tandil y sumar un resultado positivo. Hasta el momento acumula dos derrotas (ambas como locales) y un empate (en su visita a Atlético de Rafaela), por lo que su inicio de temporada está alejado de las expectativas previas. De hecho, ocupa el 37º y último puesto de la tabla. Para este compromiso en Caseros, el DT Marcelo Franchini realizará, al menos, dos variantes: Agustín Alberione (de buena actuación ante La Crema) y Lucas Amud, que fueron los marcadores laterales titulares ante Santamarina, quedaron afuera de la convocatoria (ambos habían sido reemplazados en entretiempo). Así, todo indica que Federico Mazur y Diego Martínez (ya recuperado de su desgarro) serán titulares en los costados de la defensa que se completaría con Brian Camisassa y Fernando Moreyra, dado que Facundo Gómez debe cumplir todavía otra fecha de suspensión. Después, el entrenador mantiene dos interrogantes en la formación inicial: Nicolás Bertochi debutó el pasado domingo, dejando una buena imagen en el segundo tiempo y podría tener un lugar desde el primer minuto esta noche. En ese caso, postergaría a Ezequiel D´Angelo (otro que salió en el entretiempo del partido ante Santamarina). La otra duda está en los extremos, con el posible ingreso de Lautaro Díaz, quien se perfilaba como titular para el arranque de la temporada, pero quedó postergado por un desgarro. Por ello, Nicolás González y Francisco Nouet (autor de los dos goles del equipo) fueron los extremos titulares. Entonces, los probables titulares de Villa Dálmine esta noche serían: Germán Montoya; Federico Mazur, Brian Camisassa, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Bertochi o D´Angelo; Díaz o González, Juan Pablo Zárate y Nouet o Díaz. La nómina de convocados para este encuentro se completa con Alan Sosa, Gabriel Pusula, Rafael Sangiovani, Franco Costantino y Federico Haberkorn. Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires también llega a este compromiso en busca de su primera victoria del campeonato: hasta el momento suma dos empates y una derrota. En el debut igualó 1-1 como visitante ante Güemes de Santiago del Estero, en la segunda fecha terminó 0-0 como local ante Deportivo Riestra y el pasado fin de semana sufrió una agónica derrota 2-1 ante Belgrano en Córdoba, después de estar en ventaja hasta los 42 minutos del segundo tiempo. Su entrenador es un ídolo Violeta: Walter Nicolás Otta, quien lograra ascensos como jugador y como DT en Mitre y Puccini. Será el quinto club con el que "Nico" enfrentará al equipo de nuestra ciudad, dado que anteriormente lo hizo con Acassuso, Unión de Mar del Plata, Deportivo Morón y Atlético de Rafaela. Y entre los jugadores que integran el plantel del Matador resalta el de Catriel Sánchez, el delantero que demostró grandes cualidades en Villa Dálmine, pero que terminó dejando la institución luego de la agresión que sufrió en un local bailable en febrero de 2021, hecho que puso en peligro su vida. De no mediar sorpresas, Otta repetiría esta noche la misma formación titular que presentó ante el Pirata. Es decir: Daniel Monllor; Diego López, Stefano Brundo, Nahuel Zárate, Iván Zafarana; Alan Cantero, Nicolás Pelaitay, Fernando Miranda, Nicolás Fernández; Facundo Pereyra y Catriel Sánchez.

DIEGO MARTÍNEZ SUPERÓ SU DESGARRO Y ESTA NOCHE VOLVERÁ A LA TITULARIDAD.



DOS NUEVOS LÍDERES El inicio de la cuarta fecha puso a dos nuevos equipos en lo más alto de la tabla de posiciones: Brown de Adrogué, que le ganó 1-0 como local a Deportivo Morón; y San Martín de Tucumán, que venció 2-0 en La Ciudadela a Estudiantes de Río Cuarto. Ahora, ambos suman 10 puntos, uno más que Belgrano de Córdoba, que hoy visita a Atlanta desde las 17.00 horas. La jornada de ayer se completó con empate 3-3 entre Tristán Suárez y Alvarado de Mar del Plata. Este sábado, además de Atlanta vs Belgrano y Estudiantes (BA) vs Villa Dálmine, también juegan: Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn (17.00), Agropecuario vs Almagro (18.00) e Instituto vs Nueva Chicago (19.30). En tanto, mañana domingo se disputarán siete encuentros: Mitre vs Quilmes, Chacarita vs Temperley, Sacachispas vs Deportivo Maipú, Guillermo Brown vs Flandria, San Martín (SJ) vs Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela vs Gimnasia (J) y Chaco For Ever vs Güemes (SdE). Mientras el lunes se cerrará la jornada con tres duelos: San Telmo vs All Boys, Santamarina vs Almirante Brown y Ferro Carril Oeste vs Independiente Rivadavia. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Villa Dálmine ganó 10 veces (el último por penales), Estudiantes se impuso en 15 ocasiones y empataron en 10 oportunidades. El Violeta convirtió 38 goles, mientras el Matador marcó 47 COMO LOCAL ESTUDIANTES. Jugaron 19 encuentros: Estudiantes ganó 13 veces (36 goles) y Villa Dálmine se impuso en 3 (18 goles). Igualaron 3 partidos. APOSTILLAS: El Violeta acumula 2 victorias consecutivas como visitante (la última por penales). Juegan por primera vez en la Primera Nacional. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO Fue el sábado 29 de noviembre de 2014, por las semifinales del Reducido del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana. Tras igualar 0-0, bajo un intenso diluvio, Villa Dálmine se impuso 6-5 en la definición por penales. ESTUDIANTES (0): Martín Ríos; Sebastián Lamacchia, Leandro Martínez Montagnoli, Gustavo Benítez (Nicolás Alvarez) y Guillermo Benítez; Brian Gómez (Enry Rui), Martín Seri, Julio Serrano, Luciano Nieto (Diego Torres); Sergio Sosa y Juan Martín. DT: Fabián Anselmo. SUPLENTES: Ramiro Martínez César More, Roberto Bochi y Diego Galván. VILLA DÁLMINE (0): Carlos Kletnicki; Juan Celaya, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Horacio Falcón, Diego Núñez, Renso Pérez; Javier Rossi, Ezequiel Cérica (Diego Grecco) y Esteban Pereyra (Lucas Piedra). DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Carlos Fernández, Mauro Frattini, Jonathan Figueira y Nicolás Stefanelli. PENALES: Para Estudiantes convirtieron Serrano, Martín, Álvarez y Ríos, mientras Kletnicki atajó el remate de Martínez Montagnoli. Para Villa Dálmine anotaron Celaya, Nuñez, Demaio, Rossi, Pérez y Kletnicki. ÁRBITRO: Hernán Mastrángelo.