Piden explicaciones por el desarrollo "Naudir Delta" en Escobar

Un fallo de la jueza Mónica Ayerbe intimó al Municipio vecino a brindar información pública ambiental sobre un emprendimiento urbanístico planificado sobre humedales. En paralelo, hace 7 meses que el juez Mariano Carlos Otero no resuelve sobre una medida cautelar presentada por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados. Las obras del "Naudir Delta" -un emprendimiento urbanístico privado de la firma E2 DESARROLLOS del empresario Adrián Saracco- se vienen ejecutando desde 2015 sobre los humedales naturales de la Cañada de Escobar. Según explica el biólogo Pablo Varela (quien integra la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica y de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados), estas obras han generado enormes daños ambientales: se llevan excavadas 30 hectáreas de lagunas artificiales de gran profundidad que alcanzan a los acuíferos, afectando el suministro de agua de la población del partido y distritos vecinos: "Se rellenaron casi 200 hectáreas de humedales, eliminando sus valiosos ecosistemas y formas de vida asociadas. Ya hay evidencias de vecinos damnificados por los cambios en los cursos de agua, movimientos en los suelos y descenso del nivel del agua subterránea", dice. Tomado conocimiento de las obras y ante la ausencia de información disponible sobre las mismas, en abril de 2019 la Organización de Ambientalistas Autoconvocados realizó un pedido de información pública ambiental ante el Municipio de Escobar que cayó en saco roto. No obstante, la entidad ambientalista presentó ante la Justicia un amparo por mora. Fue así que la Jueza Mónica Ayerbe a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Zárate - Campana, con fecha 30 de diciembre del 2021 le ordenó "proveer en el plazo de 10 días" la información requerida sobre el emprendimiento urbanístico sobre humedales "Naudir Delta", de la firma E2 Desarrollos, cuyo titular es Adrián Saracco. Fue en esa labor que la justicia confirmó el hecho denunciado por los ambientalistas: la falsificación del informe de impacto ambiental ante el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) la empresa anexó una parcela a lo anteriormente declarado originalmente, lo que configuraría el delito de Falsedad Ideológica de Instrumento Público. La organización de Ambientalistas Autoconvocados emitió un comunicado resaltando el fallo judicial, e instando al Municipio a "que acate la sentencia y brinde la información requerida". Asimismo, la entidad repudia el accionar ilegal, opaco y cómplice del Gobierno Municipal de Escobar, y exige que cumpla su mandato legal clausurando de modo urgente el emprendimiento ilegal Naudir Delta. El caso fue presentado en el Juzgado Civil 2 de Zárate, a cargo de Dr. Mariano Carlos Otero. "Otero tiene la causa desde hace más de 7 meses y no resuelve la medida cautelar, permitiendo de este modo que se siga consumando el daño ambiental y se convierta en irreversible. Nos interesa llegar a la comunidad de Campana y de Zarate para informar sobre este problema que es común a nuestros distritos, y para exponer públicamente el accionar dilatorio e inapropiado de este juez, que no se ajusta a la urgencia e importancia de actuar frente al daño ambiental provocado por estas obras, y a su flagrante ilegalidad", concluyó el biólogo Pablo Varela.

El desarrollo cuestionado es vecino a la reserva natural La Cañada, y a otro emprendimiento del mismo empresario.





