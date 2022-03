Apenas 8 nuevos casos de Covid-19 en Campana

Fueron informados ayer por la Secretaría de Salud del Municipio. De esta manera ascendieron a 26.344 los positivos totales registrados desde el inicio de la pandemia. La ciudad se despide de la tercera ola de la pandemia de coronavirus y mira hacia delante confiada en el avance de la vacunación, pero con la incertidumbre de no saber si una nueva cepa podría desencadenar un nuevo embate del COVID-19. Por ahora, los números son alentadores. Este viernes la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó apenas 8 contagios nuevos. Se trata de una de las cifras más bajas de los últimos meses. Ahora el número de contagios acumulados asciende a 26.344. De continuar la tendencia, marzo podría representar el segundo mes consecutivo de descenso de casos. A lo largo de febrero se registraron 1.459 casos positivos, una marcada disminución respecto al primer mes del año que terminó representando no sólo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Sólo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 28% de los casos acumulados en Campana. Hasta el momento, marzo registra 71 nuevos positivos, aunque este número incluye los del fin de semana largo, cuando la Municipalidad no difundió el informe periódico con la actualización de las cifras de la pandemia. Por el momento, se mantienen en 331 las víctimas letales que dejó el coronavirus en la ciudad, con la tasa de mortalidad siendo del 1,25%. La última víctima mortal fue comunicada el miércoles: era un hombre de 63 años. No trascendió si estaba internado en un nosocomio público o privado de la ciudad, o si se encontraba siendo atendido en otra jurisdicción. En tanto, la vecina ciudad de Zárate reportó este viernes 81 nuevos casos de coronavirus y 155 en estudio. Con esas cifras, el distrito acumula 26.399 contagios totales, mientras que se elevan a 424 los fallecidos.

LA BAJA DE CASOS SE HA ACENTUADO ESTA SEMANA EN LA CIUDAD.