CERRÓ EN BAJA El dólar blue cotizó con una baja de $3 y se ofrecía a $201 en el mercado paralelo, con lo cual acumula un descenso de $10 en las últimas tres jornadas. En consecuencia, la brecha entre el dólar libre y el tipo de cambio mayorista bajó al 85,8%. En el acumulado de febrero, el blue acumuló una baja de $6,50 (3,1%), luego de haber cerrado a $213 en enero, mes en el que subió $5 o 2,4%. En el mercado minorista, la divisa se vende a un promedio de $114,47, mientras que la versión ahorro o solidaria de la moneda norteamericana se ofrece a $186,86. Los dólares financieros se mantenían a la baja: el contado con liquidación opera en los $200,73 y el Bolsa o MEP, en $196,69. El Gobierno anunció que desde el lunes próximo eliminará el límite semanal de 50.000 valores nominales para la compra de dólares financieros o liquidación de títulos de deuda en dólares bajo legislación local, en línea con lo acordado con el FMI. HUEVOS CAROS Se invirtió la frase: ahora los huevos están "por las nubes". Una serie de factores dispararon el precio en las últimas semanas y la docena ya se vende por encima de los $250, mientras que por un maple se piden $500. Desde el sector eluden la palabra "aumento" y justifican el incremento en "la recuperación de rentabilidad" luego de un período "de trabajo a pérdida". Según información oficial de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) la docena de huevos blancos grandes puestos en granja alcanzó un valor de $142 al 28 de febrero, lo que significa un aumento de 78% respecto a los $79,81 que se pagaban el 3 de enero. Esto produjo que los precios de venta al público pasaran de un promedio de $150/160 a $250 por docena, mientras que los maples de 30 unidades subieron de $280 a $500. Desde CAPIA pusieron énfasis en que "no es una suba de precios" sino "una recuperación". SUMAN OTRA DENUNCIA El caso de violación grupal en el barrio porteño de Palermo sigue sumando denuncias contra los acusados. Natalia, la empleada de la panadería que ayudó a salir del auto a la joven de 20 años que estaba siendo abusada sexualmente, denunció que fue amenazada por los imputados que le dijeron: "Ya sabemos dónde trabajan y vamos a volver hijos de puta. Los vamos a matar a todos". Natalia radicó la denuncia en las últimas horas en la Fiscalía Norte del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires junto a su abogado Marino Cid Aparicio y tras la presentación la Justicia le otorgó un botón de antipánico y una consigna policial en su casa y también en la panadería en la que trabaja. Manifestó que los seis detenidos comenzaron con las amenazas tras ser descubiertos y al instante llamaron a la Policía y mientras eran detenidos: "continuamente nos referían frases amenazantes", dijo. EX OBISPO CONDENADO Los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán condenaron a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo al ex obispo salteño Gustavo Zanchetta por el abuso sexual de dos seminaristas. La sentencia fue por el delito de "abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos seminaristas". Según confirmaron fuentes judiciales, el tribunal le impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, y ordenaron su inmediata detención, tal como lo habían solicitado la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo y el fiscal Pablo Rivero, y además ordenaron que una vez que la sentencia este firme, sea inscripto en el Banco de Datos Genéticos. "No podemos determinar la extensión del daño que sufrieron las víctimas, pero sí tenemos la obligación de darles una respuesta desde la Justicia y a la sociedad de Orán y de todo el país", había expresado durante los alegatos el fiscal Rivero.