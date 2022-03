Un avión aterrizó de emergencia en Córdoba por una presunta "despresurización"

Se trata del vuelo 1516 de Aerolíneas Argentinas que iba a la ciudad de Salta y que tras despegar a las 14.15, tuvo que volver y aterrizar de emergencia 24 minutos después. Seis personas fueron atendidas por ataques de pánico y presión alta. Un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó de emergencia ayer por la tarde en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba por una presunta "despresurización". Así lo confirmaron fuentes de la compañía, que además indicaron que fueron atendidas seis personas por ataques de pánico o presión alta. Se trata del vuelo 1516 con destino a la ciudad de Salta, que tras despegar a las 14.15, tuvo que volver y aterrizar de emergencia por razones que aún no se determinaron completamente, 24 minutos después. "Se espera el informe de la tripulación y el informe de mantenimiento para saber bien lo que ocurrió. Pero por el momento se sabe que el vuelo que iba de Córdoba a Salta tuvo que volver a las 14.39 con 140 pasajeros y seis tripulantes", indicó un vocero de Aerolíneas. Y agregó: "Se activó el procedimiento de emergencia como ocurre en cualquier aparente despresurización y el vuelo aterrizó normal. No hubo descenso en picada como empezó a circular por ahí. Si algunos pasajeros manifestaron síntomas de ataques de pánico o presión alta y fueron atendidos seis en el aeropuerto. Nadie tuvo que ser trasladado". María del Carmen, una de las pasajeras que iba a bordo del vuelo, contó cómo fue la situación que se vivió a los pocos minutos del despegue. "Nos está pasando el susto. Tomé el vuelo en Córdoba. Íbamos a Salta. Despegamos y una persona que iba sentada al lado mío que parece que entiende de aviación sintió una vibración rara", relató. "Todo parecía normal. Y a los 10 minutos del despegue, creo que habíamos alcanzado altura de crucero. Se empezó a notar nerviosismo en la tripulación. Empezaron a hablar por el altoparlante. Y a decir que bajemos las mascarillas y a tirar para poder respirar", agregó. La pasajera indicó que en ese momento les informaron sobre la despresurización. "Sentí un dolor espantoso en el oído. Pienso que hay gente a la que se le perforó el tímpano. Yo me recuperé", precisó. "Cuando bajamos estaba todo el despliegue de ambulancias y bomberos en Córdoba", agregó. La mujer contó que este viernes por la tarde esperaban información para retomar el vuelo con destino a Salta.

