Efemérides del día de la fecha, 5 de Marzo

DÍA NACIONAL DEL GAS En esta jornada se conmemora la creación de la Dirección Nacional del Gas en el año 1945 y se homenajea a todos los trabajadores que forman parte de la industria. Antecesora de la empresa estatal Gas del Estado, la Dirección Nacional del Gas se creó a raíz de la fusión del Departamento del Gas de la petrolera YPF con la Compañía Primitiva de Gas. Con el correr de los años, el gas llegó a distintos puntos del país pasando de 700.000 usuarios (en el año 1951) a 1.300.000 (en el año 1960). Por iniciativa del ingeniero Julio Vicente Canessa, Administrador de los Servicios de Gas en Capital Federal, en el año 1947 se inició la construcción del Gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. La obra finalizó en el año 1949 y, en ese entonces, fue uno de los gasoductos más extensos del mundo con 1605 kilómetros.



FALLECE ALBERTO OLMEDO Alberto Orlando Olmedo nació el 24 de agosto del año 1933 en Rosario, Santa Fe. Durante su adolescencia descubrió su pasión por la actuación puesto que, en ese momento, trabajaba en el Teatro La Comedia. Tras integrar el Primer Conjunto de Gimnasia Artística en el Club Atlético Newell´s Old Boys y La Troupe Juvenil Asturiana, formó el dúo Toño-Olmedo junto a Antonio Ruiz Viñas. Sin embargo, en el año 1954, armó las valijas y partió a Buenos Aires, donde empezó a trabajar como técnico en el Canal 7. Después de impresionar a las autoridades del canal con un show improvisado en la cena de fin de año, en el año 1955, inició su carrera como actor en el programa "La Troupe de TV". Dos años después protagonizó el ciclo infantil "Joe Bazooka" y, en el año 1960, conquistó a los más chicos en el programa "El Capitán Piluso". En el año 1964, se incorporó al programa "Operación Ja-Já", donde dio vida a los personajes "Rucucu" y el "Yeneral González". A este programa le siguieron "El Botón", "Alberto y Susana", "No toca botón" y "El Chupete", entre otros. Previamente, en el año 1959, debutó en la gran pantalla en la película "Gringalet" y, a lo largo de los años, hizo reír a cientos de argentinos en las películas "Los caballeros de la cama redonda" (1973), "A los cirujanos se les va la mano" (1980), "Rambito y Rambón, primera misión" (1986) y "Los colimbas al ataque" (1987). En lo que respecta al teatro, triunfó con las obras "La revista de las Superestrellas", "No rompas las olas" y "El Negro no puede": "¿Qué quiero que quede de mí? Una estatua a mis manos en la calle Corrientes para que miren y digan: ´Chau, Negro´. Nada más". Falleció en el año 1988 en Mar del Plata, Buenos Aires.



SE LANZA "THE CLIMB" Un día como hoy en el año 2009, Miley Cyrus lanzaba el sencillo "The Climb". Perteneciente al EP "The Time of Our Lives" (2009) y compuesto por Jon Mabe y Jessi Alexander, la canción está inspirada en los altibajos de los compositores en la industria musical y es acerca de superar los obstáculos que se presentan en la vida: "En realidad, se llamaba "It´s the Climb", y era una canción más espiritual, cantada en tercera persona. Realmente se trataba de mis problemas y los problemas de Jon en el negocio de la música" dijo Alexander.