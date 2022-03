Alejandra Dip Cuenta Originaria Año Haab 10 Manik 513 11 Imox-14 Pop Imox- Imix Buluk- Junlajuj Compartir- Dejarse- Liberar Metal: zinc. Piedra: turquesa. Animal de poder: lagarto, tiburón, cocodrilo. Parte del cuerpo que rige: sangre y ganglios. IM= SENOS IX = mujer, también es el día del hipnotista y las fuerzas ocultas, fuerza de nuestra mente, unidad de las ideas, olla de cultivo donde se gesta la vida. Dragón, en tono 11 El 11 es el tono de la liberación: Es una energía que vibra para liberar todo aquello que no nos sirve. Tiene que ver con el desapego, liberar el karma, equilibrar y desbloquear. Es parte de purificar el karma o aquellos patrones que nos negativizan o paralizan. Soltar, liberar, dejar fluir. Es una limpieza interna y externa a donde lo hagamos extensivo. Buluk te dice: ya nada será igual, libérate y desintegra todo aquello que pesa y es carga inútil en tu proceso, buluk desarma circuitos densos, desarticula modelos obsoletos para tu vida. Es el cambio, los nuevos ciclos, el desapego de todo lo vivido, lo que fue, lo que no volverá a ser. Energía que tiene la cualidad de salir airosa de estos procesos y posee la fuerza suficiente para el cambio, por más árido que sea el territorio. Buluk te purifica aquello que más te molesta y te duele, el tema es que realmente lo liberes El Dragón que viene a trabajar que el fluir universal no se corte, hoy nos pide confiar!! En nosotros, en el universo, que es sabio y sabe, que todo lo que debemos soltar es para aprender, el Dragón, tiene que aprender a dar y recibir, saber soltar, es parte del aprendizaje de dar sin esperar, doy, suelto esto al universo que ya no está siendo funcional en mi vida, que me pesa, que me genera karma negativo, suelto para dejar espacio a que algo nuevo entre, venga, y sin esperar . La palabra clave que el Dragón nos trae hoy es confiar!!!!! Suelten el rencor y eviten ponerse cabrones, que es lo negativo que puede aportar hoy la energía dragón Negación -celos-desconfianza. Ojo con la boca!! Evitemos ser crueles. Hoy no hay que esperar nada!!! Ser dadores y solidarios!! El Dragón es el útero gestor, es donde se gestan las cosas, hoy día que sin esperar se puede gestar algo nuevo!! Hoy revolvamos con fe y paciencia la olla donde se empieza a cocinar lo nuevo!!! Hoy gestemos lo mejor! que está por venir!! IN LAK´ECH.



