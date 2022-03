Desde Centro Médico Rawson, la prevención en el mes de la mujer es concientizar sobre Cáncer de cuello uterino y Cáncer de Colon. Mes de prevención de cáncer de cuello uterino El tema del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo de 2022, "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible", reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. "Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas, las políticas del cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre ambientales". El 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. En nuestro país, cada día 14 mujeres conocen su diagnóstico de cáncer de cuello uterino y otras 5 mueren por esta causa. Para reducir riesgo de cáncer de cuello uterino: - Vacuna contra el virus del papiloma humano. - Pruebas de Papanicolaou de rutina. - Mantén relaciones sexuales seguras. - No fumar.



Mes de prevención de cáncer de colon El 31 de marzo es el Día Mundial de Concientización sobre Cáncer Colorrectal para que se conozca acerca de la enfermedad, sus síntomas, la forma de prevenirla y los estudios de detección que se pueden realizar. En Argentina, el cáncer colorrectal es el segundo tipo de cáncer más frecuente 11,8% de los casos, después del cáncer de mama (16,8%), y el segundo más mortal. Con prevención y diagnóstico precoz, la mortalidad podría ser mucho menor. Nueve de cada 10 casos de cáncer de colon se pueden curar si se detectan a tiempo, antes de que la enfermedad avance y se disemine. Pero no suele presentar síntomas hasta que el cáncer está avanzado. Los estudios recomendados actualmente son: - SOMF (sangre oculta en materia fecal). - Video-Colonoscopía. Las edades de realización de estos estudios dependen de antecedentes familiares, pero el consenso de screening es a partir de los 50 años. Durante este mes se publicarán más detalles de cada patología y su prevención. ¡Si todavía no te hiciste tus controles, es hora de PREVENIR!



