Raúl Berra

Nombre real: Varela, Ismael Héctor · Poeta y letrista · (27 de Marzo de 1934 - 15 de Septiembre de 2015) · Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Es uno de los más importantes poetas de su generación y de los pocos en cuyas obras el ingrediente ideológico no adultera a la poesía. Negro fundó, en 1955, el Grupo de Poesía El Pan Duro. Ha publicado los poemarios Bandoneón de papel (1957), Luz de todos (1965) y Para cantarle a mi gente (1971) y colaboraba asiduamente en periódicos y revistas literarias. La obra tanguística de Negro comprende gran número de títulos, entre ellos "Esta ciudad" (música de Osvaldo Avena), que obtuvo, en 1967, el primer premio del concurso de música ciudadana abierto por la empresa Odol. "Un lobo más", corresponde a la pieza escénica Tres días con gerente, de Julio César Silvain, presentada por el Teatro Impulso en 1966 (fue cantado allí por Benigno Matos, actor de ese elenco teatral). A la misma pieza pertenecen otros dos tangos de Negro y Avena: "Responso para un hombre gris" y "Un mundo nuevo". "Negro le da chanta, a veces, a mis argumentos sobre la incompatibilidad del tango y la poesía y sobre la simbiosis letra-música. Pienso que cuando se puede escribir la letra de la ´Milonga para el domingo´, o ensayar el mesurado surrealismo de ´Trasnochero´, o formular la profesión de fe de ´Es cuestión de creer´ o lanzar la plataforma electoral —la única que vale, la que le proponernos a nuestra propia vida— de ´Quiero elegir mi vida´, hay derecho a emancipar esas cosas de la tutela del pentagrama y mandarlas a defenderse solas por allí, porque no volverán a pasar por la puerta que se abre con la yuga de sol sin su propia cosecha de laureles" (palabras de José Gobello al presentar, Para cantarle a mi gente, en noviembre de 1971). Con el tiempo, el poeta ha enriquecido su sensibilidad y afinado su expresión. Junto a Horacio Ferrer y Eladia Blázquez compone la plana mayor de la cancionística porteña en los umbrales del nuevo siglo. Otras letras destacables, letras de su autoría son "Viejo Tortoni", fue estrenada por Osvaldo Arana en la bodega del Café Tortoni en diciembre de 1979. Tiene varios registros fonográficos, entre ellos el de Susana Rinaldi, el de Eladia Blázquez y el de Rubén Juárez; "Bien de abajo" es anterior, de 1967. Ese año lo estrenó y grabó la orquesta de Osvaldo Pugliese con su cantor Abel Córdoba; "Esta ciudad", es del mismo año, cuando, cantado por Reynaldo Martín, obtuvo el primer premio de música ciudadana en el festival Odol de la Canción, que antes había mencionado. Ostenta varios registros fonográficos, entre ellos el de Osvaldo Pugliese con el cantor Jorge Maciel y el muy grato de Walter Yonsky. Finalmente, el difundidísimo "Tiempo de tranvías" que data de 1979 y entre otras grabaciones se benefició con la de Rubén Juárez y la de Osvaldo Pugliese, nuevamente con Abel Córdoba. Los versos que Héctor Negro ha escrito para el tango, por mucho que el autor adoptaba una modesta actitud letrista, mostraron siempre la fina hilaza del poeta. Publicado en Tangos, letras y letristas, tomos 1 y 5, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires 1994.

Héctor Negro