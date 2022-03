BLANDI, DE REGRESO El delantero campanense Nicolás Blandi integra la nómina de jugadores convocados por Pedro Troglio para el encuentro que San Lorenzo sostendrá hoy, como local, frente a River Plate, desde las 17.00 horas, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. Además, este sábado también jugarán: Patronato vs Sarmiento (19.15) y Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali) vs Tallerez (21.30 horas). UNIÓN ES LÍDER Ayer, en el inicio de la quinta fecha de la Zona A, Unión de Santa Fe venció 1-0 como local a Platense y quedó en lo más alto con 10 unidades, dos más que Banfield (juega mañana) y Argentino, que igualó 2-2 como visitante frente a Gimnasia de La Plata. PRIMERA DE BARRACAS Después de cuatro derrotas en fila y la renuncia de Rodolfo De Paoli, Barracas Central consiguió ayer su primer éxito en Primera: venció 2-1 como local a Aldosivi de Mar del Plata en cancha de Huracán. PRIMERA B METROPOLITANA Con presencia campanense en ambos equipos, Fénix igualó ayer 1-1 como local ante UAI Urquiza en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura. En el Cuervo, Juan Ignacio Mercier ingresó a los 18 minutos del ST, mientas Santiago Prim fue titular en el Furgón. La programación continuará hoy con seis partidos: San Miguel vs Dock Sud, Comunicaciones vs Talleres (RE), Cañuelas vs Deportivo Merlo, J.J. Urquiza vs Colegiales, Argentino (Q) vs Acassuso y Los Andes vs Defensores Unidos. PRIMERA C Este sábado inicia la cuarta fecha del Torneo Apertura, con dos partidos: El Porvenir vs Laferrere (17.00) y Real Pilar vs Argentino de Merlo (20.00). Por su parte, Puerto Nuevo se presentará mañana domingo ante San Martín de Burzaco como visitante, con Franco Toloza como DT interino. Hoy, el entrenador comandará la última práctica previa y definirá tanto la formación titular como la nómina de convocados para este duelo. PRIMERA A FEMENINA Ayer se puso en marcha la segunda fecha del Campeonato 2022: Rosario Central le ganó 1-0 como local a Defensores de Belgrano. Este sábado se disputarán otros dos encuentros: Lanús vs Gimnasia de La Plata (9.00) y Boca Juniors vs San Lorenzo (17.00). Este sábado también arranca la Primera B: se jugarán los cinco partidos de la Zona A y uno de la Zona B. Por su parte, Puerto Nuevo debutará mañana domingo frente a Argentino de Rosario como visitante. TRIPLETE DE LAUTARO Con tres tantos de Lautaro Martínez, Inter goleó ayer 5-0 a Salernitana en el inicio de la 28ª fecha de la Serie A de Italia y, de esa manera, quedó momentáneamente como único líder con 58 puntos, uno más que Milan y Napoli (juegan mañana entre sí). Con estas tres conquistas, el delantero de la Selección Argentina llegó a 14 en el torneo y se encuentra cuarto en la tabla de máximo artilleros, apenas un gol por debajo de Giovanni Simeone (Hellas Verona). JUEGA EL PSG Por la 27ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain se medirá hoy como visitante frente a Niza en lo que será su último partido antes de la revancha frente a Real Madrid por los Octavos de Final de la Champions League. Empieza a las 17.00 (hora argentina) y transmite ESPN.