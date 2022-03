Tras la salida de Alejandro Albamonte de la conducción técnica, Franco Toloza estará al frente del equipo ante San Martín, hoy desde las 17.00 horas. Y realizaría modificaciones en la formación inicial. Después de consumar su regreso a la Primera C, Puerto Nuevo todavía no ha podido disfrutar del camino que ha iniciado tras 25 años de ausencia en la divisional: la experiencia de Alejandro Albamonte al frente del plantel no fue la mejor y, encima, los resultados no acompañaron en las primeras tres fechas. De hecho, el Portuario sigue a la búsqueda de su primera victoria en este Torneo Apertura. Con ese objetivo viajará hoy a Burzaco para enfrentar a San Martín en un partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato y que comenzará a las 17.00 horas con el arbitraje de Gonzalo Pereira. Tras la salida de Albamonte, la responsabilidad de conducir tácticamente al plantel fue asumida por Franco Toloza (28 años) y el cuerpo técnico que lo acompaña en la Reserva Auriazul. Y después de tres entrenamientos, el DT interino evaluó modificaciones en el once inicial, especialmente durante la práctica de fútbol que realizó el viernes en el predio de Otamendi (ayer hizo hincapié en cuestiones tácticas del rival y sumó trabajos de pelota parada). En cuanto a la formación, Javier Balbuena continuará en el arco, mientras en la defensa retornará Santiago Ojeda, quien dejó atrás el "protocolo Covid" que lo obligó a perderse el duelo ante Real Pilar. En la zaga central se mantendrían Maximiliano Lara y Mario Godoy y en el lateral izquierdo aparece la primera duda: Gonzalo Pulido viene siendo el titular en esa posición, pero Toloza también probó a Gian Croci, jugador que nunca fue siquiera convocado por Albamonte. En el mediocampo seguirían Kevin Redondo y Enzo Ritacco y las dudas aparecen sobre los costados. Emanuel Pentimalli y Rodrigo Martínez fueron titulares ante Real Pilar, pero el entrenador interino también probó con Selem Lojda (otro que nunca fue citado en los primeros tres encuentros) y Pablo Negro Villarreal. De esta manera, quien saldría de la formación respecto al último cotejo es Martín Herceg. En la delantera, Albamonte apostó siempre por "tanques" como Leandro Fleita, Maximiliano Maciel y Gastón Cueto. En cambio, Toloza probó también con atacantes de otras características como Alexander Meza y Lucas Cajes, otro jugador que todavía no formó parte de ninguna convocatoria y que iría de arranque. Así, la probable formación de Puerto Nuevo para esta tarde sería con Balbuena; Ojeda, Lara, Godoy, Pulido o Croci; Lojda o Pentimalli, Redondo, Ritacco, Martínez o Villarreal; Cajes y Meza o Maciel. "Estamos ansiosos, pero muy confiados en el trabajo que hicimos estos días por el ánimo que percibimos en el plantel. Creemos que lo anímico será un plus para afrontar este partido", comentó Toloza en diálogo con LAD. "En lo personal estoy viviendo un momento muy lindo, pero lo tomo con mucha responsabilidad, tratando de aportar mi granito de arena en este club que quiero tanto", agregó el DT interino. En cuanto a los números, San Martín llega igual que Puerto Nuevo a este encuentro: con apenas un punto en su haber, producto de la igualdad 1-1 con Luján como local (como visitante cayó tanto ante Victoriano Arenas como frente a Laferrere). Su entrenador, Cristian Ferlauto, no confirmó a los once titulares y mantendría algunas dudas en la formación: Matías Zaldivar podría ingresar por Ezequiel Juárez en el mediocampo, mientras en el ataque, Lautaro Núñez y Lucas Sergi son alternativas como máxima referencia ofensiva. Así, los once del elenco de Burzaco para esta tarde serían: Ignacio Viain; Nicolás Garnica, Sergio Díaz, Santiago Tizón y Julián Villalón; Tomás Domínguez, Néstor Pintos, Juárez o Zaldivar, Damián Galván y Rodrigo Benítez; Sergi o Núñez.



ALEXANDER MEZA PODRÍA VOLVER A LA TITULARIDAD ESTA TARDE.



POR PRIMERA VEZ EN PRIMERA C Por Gustavo Belsué En el Historial entre Puerto Nuevo y San Martín se destacan dos datos: que esta tarde se enfrentarán por primera vez en Primera C (los 20 partidos disputados entre sí fueron en la Primera D) y que el Portuario acumula 13 juegos sin victorias ante el elenco de Burzaco. ENCUENTRO Nº 21. En 20 partidos, Puerto Nuevo venció en 5 ocasiones y San Martín ganó 7 veces. Empataron en 8 oportunidades. El Portuario marcó 20 goles mientras el conjunto de Burzaco convirtió 24. COMO LOCAL SAN MARTÍN. En 9 enfrentamientos: Puerto Nuevo ganó 2 veces (9 goles) y San Martín se impuso una vez (11 goles). Empataron 6 partidos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 15 de diciembre de 2012, por la 19ª fecha del Campeonato 2012/13 de la Primera D, Puerto Nuevo perdió 4-1 como local ante San Martín en un partido jugado en cancha de Villa Dálmine. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 13 partidos sin poder vencer a San Martín, con 6 derrotas y 7 empates. Como visitante, lleva 6 juegos sin triunfos, con 5 empates y una derrota. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO TRIUNFO El sábado 22 de abril de 1990, por la 1ª fecha del Campeonato 1989/90 de Primera D, Puerto Nuevo venció 3-1 como visitante a San Martín. SAN MARTIN DE BURZACO (1): Claudio Di Bono; Ariel Romero, Daniel Rodríguez, Hugo More, Walter Trejo; Eduardo De Olivera (Walter Gómez Gianza), Jorge Harenchley, Jorge Rubén Zarasúa; Sergio Roldán, Rubén González y Marcelo De Castro (Miguel Ángel Lema). DT: Heriberto Correa. PUERTO NUEVO (3): Gustavo Monnín; Darío Enríquez, Oscar Marcelo Rodríguez, Walter Montani, Hernán Ayerbe; Alfonso Aguado (Mario Gómez), Rubén Stella, Rubén José Álvarez Chacón (Miguel Cherei); Luis Marcelo Tellería, Carlos Seba y Raúl Silvero. DT: Héctor Pablo Maggiolo. GOLES: PT 35m Rubén González (SM). ST 12m Mario Gómez (PN), 19m Tellería (PN) y 35m Rubén Álvarez Chacón (PN). INCIDENCIAS: PT 30m Rubén González (SM) desvió un penal. EXPULSADOS: ST 38m Romero (SM) por protestar y 44m Moré (SM) por juego brusco y Henchley (SM) por protestar. CANCHA: San Martín. LAFERRERE SIGUE ARRIBA Luego de su victoria ante Puerto Nuevo en Campana, Real Pilar desperdició anoche la chance de quedar como único líder al igualar 1-1 con Argentino de Merlo como local. De esa manera, el Monarca llegó a los 7 puntos y quedó una unidad por debajo del líder Laferrere (8), que ayer no pudo pasar del empate sin goles en su visita ante El Porvenir. La cuarta fecha de este Torneo Apertura continúa hoy con cinco encuentros, porque además de San Martín (B) vs Puerto Nuevo, también juegan: Deportivo Español vs Atlas, Sportivo Italiano vs Victoriano Arenas, L.N. Alem vs Luján y Midland vs Excursionistas. Mañana lunes, en tanto, se enfrentan Central Córdoba (R) vs Claypole y Lamadrid vs Berazategui. EL FEMENINO PASÓ AL MIÉRCOLES Por las lluvias que afectaron ayer a la zona de Rosario, fue postergado el partido que el equipo femenino de Puerto Nuevo debía disputar hoy frente a Argentino de Rosario por la primera fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentina (AFA). Así, el debut de las Portuarias en este Campeonato 2022 quedó aplazado para el miércoles 9, fecha elegida para la reprogramación de este compromiso que marcará el inicio de temporada para las dirigidas por Néstor Daniel Gómez.