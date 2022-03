Custodiado por expertas

Cayó al asfalto en su bicicleta, pero no quiso ser trasladado hasta el hospital. Sin embargo, no pudo negarse a ser asistido por dos gentiles oficiales del Comando Patrulla. Ayer por la mañana, el pavimento mojado le jugó una mala pasada un vecino de 75 años, quien cayó de su bicicleta mientras transitaba por la avenida Raúl Alfonsín (ex Rivadavia) en dirección a Villanueva, a la altura de la agencia Mercedes Benz. Si bien se golpeó la cabeza, desistió de ser trasladado preventivamente por el SAME para ser examinado en el hospital municipal. Fue entonces que dos oficiales del Comando Patrulla hicieron la excepción, y a pesar de que el adulto mayor manifestaba que no quería causar más inconvenientes, lo convencieron para cargar su rodado en la caja del móvil policial y se aseguraron que llegara a salvo hasta su domicilio.

#Ahora cayó con su bicicleta. Un hombre de 75 años que circulaba por Av. Rivadavia sentido a Villanueva, resbaló en el borde del pavimento golpeándose la cabeza. Se negó a ser trasladado por SAME, las oficiales de CP zona 7 cargaron la bicicleta para llevarlo a su domicilio. pic.twitter.com/9FtdximFtL — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2022