Las mujeres y el consumo problemático de sustancias

En el Mes de la Mujer, el Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones del Municipio indicó que, entre sus estrategias de acción para el 2022, trabajará para favorecer y facilitar el acceso a la salud de las mujeres. La cuestión de la desigualdad entre géneros ha tomado relevancia en nuestra sociedad, y dicha cuestión no escapa cuando se pone la mirada sobre las modalidades de consumo de sustancias y el acceso a tratamientos y estrategias de cuidado. Según datos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), las prevalencias de consumo de sustancias en la población en general a nivel nacional no presentan grandes diferencias entre varones y mujeres, es decir, ambos géneros consumen con similares frecuencias y cantidades. Ahora bien, cuando uno analiza la proporción de varones y de mujeres que acceden a asistencia y tratamiento por consumo problemático, resulta que la diferencia de género se vuelve evidente. De acuerdo a un informe del mismo organismo, que refiere a los llamados de ayuda que se reciben en la Línea 141, resulta que, de cada 10 llamados, 7 son realizados por mujeres para pedir asistencia para otra persona. Las mujeres con hijos son las que tienen mayores dificultades de acceso o adherencia al tratamiento cuando son ellas las que atraviesan el problema de consumo. En el caso particular de nuestra localidad, esta realidad no es diferente. Según registros del Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones municipal, resulta que de las personas que fueron asistidas por consumo propio, solo el 16% fueron mujeres; mientras que, del total de personas que fueron orientadas por consumo de un familiar o allegado, las mujeres alcanzaron el 80%. "Los datos son claros, varones y mujeres atraviesan consumos problemáticos en iguales proporciones, pero a la hora de solicitar asistencia, son los varones quienes acceden a los tratamientos, mientras que el rol de las mujeres parece reducido a pedir ayuda para otras personas", manifestó el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore. Y continuó: "Esto se explica desde lo simbólico, el sentido común nos dice que las mujeres son las que deben cumplir el rol de cuidadoras, son las que pueden pedir ayuda para aquellos que sufren, pero no concebimos que una mujer, quien se supone esta para cuidar, pueda atravesar un consumo problemático. El sistema patriarcal condena severamente a aquellas mujeres que consumen, sobre todo si tienen hijos o hijas, y con mayor severidad si son de sectores vulnerables". Por eso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el subsecretario de Desarrollo Humano convoca a toda la comunidad "a repensar nuestros sentidos comunes, aquellos que dejan a las mujeres en lugares de mayor vulnerabilidad". Además, el Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA) se propone, entre sus estrategias de acción para el 2022, favorecer y facilitar el acceso a la salud de las mujeres que transitan consumos problemáticos. Quienes quieran solicitar mayor información podrán dirigirse personalmente a las oficinas situadas en 25 de mayo 1117 o bien comunicarse telefónicamente al 426800. También podrán contactarse a través del mail: adicciones@campana. gov.ar

