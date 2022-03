QUIEREN LA EXCARCELACIÓN

La defensa de los seis detenidos acusados por la violación grupal en el barrio porteño de Palermo, pedirá la excarcelación de todos ellos. Así lo confirmó Jorge Alfonso, quien dijo que este lunes realizarán la presentación para que sus defendidos accedan a ese beneficio, ya que considera que no existe "ningún tipo de riesgo procesal". "Vamos a presentar la excarcelación porque no hay mérito, a entender de nuestra defensa de que haya algún tipo de riesgo procesal, y tampoco se dan las pautas para que se la denieguen. No hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento de la investigación", sostuvo el letrado. Además, agregó que "más allá de algunos aditamentos que ha manifestado el matrimonio de panaderos (denunciaron amenazas) no hay elementos para que se puedan acreditar los riesgos procesales desde el punto de vista objetivo y por eso el lunes lo vamos a pedir ante el juzgado y el juez resolverá".

ACUERDO SUSTENTABLE

La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5) acordó la creación del primer tratado internacional contra la contaminación por plásticos, una iniciativa en la que participó Argentina y que científicos caracterizaron como "histórica", al tiempo que señalaron las dificultades para revertir esta crisis en un mundo donde hasta lo que tomamos, comemos y respiramos tiene partículas plásticas. En el encuentro que finalizó el miércoles en Nairobi, la capital de Kenia, respaldaron este acuerdo 175 países, entre ellos Argentina a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la participación de Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La propuesta establece abordar todo el ciclo de vida del plástico, desde su origen hasta el mar, y ordena la creación de un "Comité intergubernamental de negociación" encargado de elaborar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 2024. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de las 460 millones de toneladas de plásticos producidos en 2019 a nivel global, menos del 10% se recicla.

LAS BENEFICIADAS

Las acciones de las empresas de armamento se disparan ante el aumento del gasto en defensa de los países europeos. En las bolsas europeas se destacan el avance de la compañía alemana MTU Aero Engines, las francesas Dassault Aviation y Thales, la italiana Leonardo o la británica BAE Systems, que es la segunda mayor contratista militar del mundo. BAE Systems se encuentra en máximos históricos, acumula una revalorización del 23,7% en los últimos cinco días y del 28,6% en el último mes. La empresa MTU Aero Engines, que se dedica al desarrollo, fabricación y mantenimiento de la industria aeronáutica civil y militar, acumula en los últimos cinco días, una suba de 7,65%, en el último mes un 10,56% y en el último año un 11,95%. La fabricante de aeronaves militares y civiles, Dassault Aviation, cotiza con alzas semanales del 16,7%, mensuales del 26,4% y en lo que va de 2022 del 26,6%.

ESPERADA SECUELA

Tras 15 años de su estreno, desde Warner ha dado a conocer la noticia de que "Soy Leyenda" volverá a la pantalla grande con Will Smith en el papel de Robert Neville. Pero no estará solo, ya que el estudio también aseguró la presencia de Michael B. Jordan en el reparto. De momento, se desconoce cuál será el rol del protagonista "Creed". Tampoco hay detalles sobre quién estará detrás de las cámaras, aunque el conocido medio cinematográfico, The Hollywood Reporter, confirmó que el libreto se encuentra en manos de uno de los guionistas de la entrega original: Akiva Goldsman. De esta manera, esta secuela se convertirá en la primera colaboración entre Smith y Jordan, los cuales también ejercerán como productores de la película.