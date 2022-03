Lilia Rodas presentó su libro "Nada de Cuentos"

Fue en el Edificio 6 de Julio junto a colegas escritores y amigos. "Todos están inspirados (con algo o no de ficción) en historias reales", expresa la autora. Días atrás Lilia Rodas presentó frente a la comunidad su libro "Nada de Cuentos". La cita fue en el Edificio 6 de Julio y allí la autora estuvo acompañada por Mariana Lirusso presidente de SADE Campana, Cristina Colombo poeta que escribió en la contratapa, la profesora Marisa Mansilla quien escribió el prólogo y Pablo Gianna, socio de SADE. "Este libro tiene un valor enorme porque son cuentos que tienen que ver con la vida misma, anécdotas reales vivenciadas a lo largo de mi historia de vida. Propias y ajenas, algunas muy realistas como el cuento "Un acto cruel" (dos niños suben a robar con un arma a un colectivo de línea y se encuentran con su seño) y otras con un grado de ficción como Viento Furioso (un cuento que comienza desde el final, hacia atrás, el relato de un suicidio en reversa)... Y muchas voces de personas inocentes presas, de mujeres golpeadas, de los héroes de la Guerra de Malvinas, relatos de mi pueblo, de mis viajes y mis visitas inesperadas a la casa del Pepe Mujica, de Eduardo Galeano, etc." comentó en diálogo con La Auténtica Defensa. Durante el encuentro también estuvo presente Nancy Bianchi, subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de Campana. Lilia además de escritora, es poeta, cuentista, narradora y psicoanalista, nació en Ibicuy (Entre Ríos) y reside en Campana desde hace 20 años. Cuando se le pregunta por sus expectativas para este año remarca su idea de seguir creciendo literariamente y adelanta "se encuentra en la editorial, próximo a ser publicado, un nuevo libro de cuentos, con otros dos escritores locales, Mariana Lirusso y Víctor Racedo, en homenaje a los Veteranos y Caídos en Malvinas que se presenta el 2/4 en honor a los 40 años". Luego agrega que la literatura "es un modo de escape, de descarga, donde le pongo mucha pasión, escribo desde el corazón y los sentimientos. No pienso. Solo me siento y escribo y escribo los relatos y cuentos. Cuando algo me parece injusto, me genera impotencia o mucha emoción me siento a escribir". "Nada de cuentos, todos están inspirados (con algo o no de ficción) en historias reales", cierra.



Lilia Rodas presentó su libro Nada de Cuentos.





El encuentro fue realizado en el Edificio 6 de Julio.