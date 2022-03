En Cristo podemos encontrar muchas virtudes, y es la humildad, una virtud que se destaca, desde su nacimiento en un pesebre. Los primeros testigos fueron pastores, una labor humilde en la sociedad de esa época. (Lucas 2:1-20) Cristo, siendo Dios, tuvo que ser cuidado desde pequeño por José y María, quienes fueron obedientes a las órdenes de Dios, y tuvieron un corazón dispuesto. En sus años de ministerio se rodeó de personas que eran discriminadas socialmente; El vino en busca de pecadores, para salvarlos, para que se arrepintieran de sus pecados, y para que tuvieran una nueva vida…, vino a buscar lo que estaba perdido. Sus milagros tampoco reflejaron acepción de personas; desde la conversión de agua en vino en una boda (Juan 2:1-12), hasta el criminal de la cruz (Lc 23:39-43), hubo infinidades de milagros donde aquellos que tuvieron Fé en Cristo encontraron la salvación primero, y luego la solución a su problema. Continuando con la humildad de Jesús, recordemos, su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un burrito (Marcos 11;1-11) y siendo adorado con hojas de palmeras. Es que acaso, ¿Debería haber entrado con un corcel blanco, vistiendo ropas finas y una corona? Podía, claro que podía, Él es Dios, pero su mensaje es otro. "No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás", (Filipenses 2:3-4). Su legado es amar a los otros, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle; es decir, un mensaje contrario a lo que el mundo actual pregona, donde los proyectos de uno están por encima de los otros, donde primero debo satisfacer mis necesidades y luego la de los otros, donde primero estoy yo y después los demás…donde reina el egoísmo, y donde cada uno puede ser su dios, pasando por sobre los derechos de otras personas. Cristo, siendo inocente, tuvo una muerte indigna, la cruz era el destino de los malhechores. Se humilló por nosotros, para crearnos un puente de salvación hacia Dios. Si creemos en El, y que Dios lo resucitó de entre los muertos, nos saca del desierto, de la oscuridad, y nos da la liberación de la esclavitud del pecado. Su humildad fue clave para el plan de salvación ordenado por Dios, una virtud que deberíamos imitar. (Filipenses 2:5-11). "La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor…" Todos podemos imitar a Cristo, ¡Cristo está cerca nuestro! ¿Quieres cultivar la humildad, como una virtud digna de reproducir? Búscalo, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar