"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 6 de Marzo de 2022 - Año II - Edición Nº 174 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN El Papa Francisco en su mensaje para esta Cuaresma nos dice: "La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: "No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos" (Ga 6,9-10a) "La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor . porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado podemos acoger la exhortación del Apóstol: "No nos cansemos de hacer el bien"" "No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario "orar siempre sin desanimarse" ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social". "No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar". No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo, practiquemos la limosna, dando con alegría. La Cuaresma nos recuerda cada año que "el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día" . Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor para no desistir en hacer el bien. El texto completo del mensaje del Santo Padre se puede encontrar en el Facebook: Semanario Catedral Santa Florentina.

Papa Francisco presentando el mensaje de la Cuaresma 2022



CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA En la Secretaria parroquial de la Catedral Santa Florentina se pueden inscribir los niños, jóvenes y adultos que deseen prepararse para recibir los sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación. Para la inscripción deberán presentar fotocopia certificado de bautismo y DNI, los días: lunes, martes y jueves de 17 a 19 hs. en Av. Varela 382- Campana. Otros requisito es que los niños deben haber cumplido los 9 años o estar cursando 4to. Grado.



MIERCOLES DE CENIZAS El miércoles 2 de marzo con la imposición de ceniza iniciamos el tiempo de Cuaresma. Cuarenta días que representan un tiempo de gracia, donde todos somos llamados a la conversión del corazón. El celebrante al imponernos la ceniza nos dijo: "Conviértete y cree en el Evangelio", invitándonos a reflexionar sobre nuestro proceso de conversión, de cambio profundo de mente y corazón, de morir a nuestro hombre viejo para nacer a una vida nueva de resucitado en Cristo. Este año, la Santa Misa celebrada en el contexto de la Jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania y el mundo entero, fue presidida por nuestro obispo Mons. Pedro Laxague que con sencillos ejemplos nos ayudó a comprender la importancia de las prácticas espirituales tradicionales de la Cuaresma que son la oración, el ayuno y la limosna. "La oración es una conversación personal con Dios: decirle lo que hay en tu corazón y luego hacer tiempo para estar en silencio y escuchar su voz en tu corazón", precisó. Sobre el ayuno, recordó que "ayunar no significa morirse de hambre", sino que "simplemente significa aprender a vivir con menos, tratando de ser menos egoísta". En concreto, "significa hacer pequeños sacrificios, pequeñas ofrendas a Dios, con espíritu de penitencia y de sacrificio" Finalmente, explicó que "dar limosna significa ser más generosos, abrir nuestro corazón cada vez más a las necesidades de los demás". En esta Cuaresma, tratemos de hacer de la oración, el ayuno y la limosna, parte de nuestra vida diaria para imitar cada vez más a Jesús.

Celebrantes imponiendo la ceniza a los fieles



VIACRUCIS EN LAS PLAZAS El Viacrucis o Camino de la Cruz es contemplación agradecida del dolor que salva, pero es también anuncio gozoso de Jesús que no se rinde bajo el peso de la cruz, sino que la hace bandera de vida. La comunidad de Santa Florentina ha decidido hacer los viacrucis en las plaza como una proclamación de la fe y de la alegría de la Iglesia que quiere ser signo de reconciliación y de paz. Durante todos los viernes de Cuaresma a las 17:30 hs., nos estaremos encontrando en las plazas de Campana acompañando el camino de Jesús , compartiendo con amor generoso las dolencias de la humanidad, - 04 de marzo - Plaza 1º de mayo - 11 de marzo - Plaza Italia - 18 de marzo - Parque Urbano - 25 de marzo - Plaza España - 1º de abril - Paseo Costanero - 8 de abril - Plaza E. Costa Que María, la Madre del Señor nos ayude a seguir sus huellas, llena de paz, llena de amor.



