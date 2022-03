Mayo Clinic desarrolla sistema automatizado para acelerar diagnóstico de pacientes con enfermedades raras

Los investigadores de Mayo Clinic trabajan para acelerar el diagnóstico de enfermedades raras y devolver la esperanza a pacientes con síntomas que, a veces, son inexplicables durante años o incluso décadas.? Un grupo de expertos en genómica desarrolló un sistema automatizado, llamado RENEW, para seguir los nuevos conocimientos científicos que surgen en todo el mundo sobre variantes genéticas patógenas y aplicarlo a los pacientes de Mayo Clinic con enfermedades raras o aún no diagnosticadas. RENEW es la sigla en inglés para reanálisis de datos negativos de todo el exoma o genoma. "El conocimiento sobre las causas de las enfermedades genéticas está en gran desarrollo y, por ello, quisimos crear un sistema para seguir constantemente estos descubrimientos", comenta el Dr. Eric Klee, científico de bioinformática en el Centro para Medicina Personalizada de Mayo Clinic.? Una característica fundamental de RENEW es que está equipado con un conjunto especial de filtros que va depurando la información genética nueva y disponible desde el último análisis para concentrarse en lo que podría causar la enfermedad. El Dr. Alejandro Ferrer, otro científico que desarrolló RENEW, usa piezas clave de información que permiten al sistema individualizar los filtros según las características específicas de cada paciente. "El filtro permite que aparezca solo la información relevante, de modo que tanto los nuevos genes como las nuevas variantes añadidas a la base de datos queden marcados, así como los cambios importantes en la información respecto a las variantes y los genes ya conocidos por causar enfermedades. No empezamos con un caso desde cero, sino que vamos acumulando información desde la última vez que lo analizamos y, ahora, tan solo nos enfocamos en lo novedoso", afirma el Dr. Ferrer. El científico añade que la ventaja más obvia de este método es el ahorro de una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Los investigadores subrayan que RENEW no reemplaza el proceso manual, pero sí lo favorece mucho. Anotan que, hasta el momento, los resultados son alentadores.? "La resolución de un caso no siempre cuenta con una alternativa terapéutica accionable, pero dar al paciente una explicación respecto a la causa de su enfermedad es el paso más importante para encontrar un tratamiento", asegura el Dr. Klee. Mayo Clinic investigó aproximadamente 700 casos de enfermedades raras en el año 2021 y dio un diagnóstico concluyente a casi el 33 por ciento de los pacientes, incluidos 14 que tenían alguna de las relaciones acabadas de descubrir entre genes y enfermedad. "A medida que se amplía el conocimiento científico, mi esperanza es que reanalizar periódicamente los datos permita encontrar explicaciones para más personas. Tenemos el compromiso de continuar explorando e implementando nuevos métodos para beneficiar a los pacientes", concluye el Dr. Klee.