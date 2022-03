Puerto Nuevo: por primera vez en Primera C

NOTICIA RELACIONADA: Primera C:

Con DT interino y la ilusión del primer triunfo, Puerto Nuevo se presenta hoy en Burzaco En el Historial entre Puerto Nuevo y San Martín se destacan dos datos: que esta tarde se enfrentarán por primera vez en Primera C (los 20 partidos disputados entre sí fueron en la Primera D) y que el Portuario acumula 13 juegos sin victorias ante el elenco de Burzaco. ENCUENTRO Nº 21. En 20 partidos, Puerto Nuevo venció en 5 ocasiones y San Martín ganó 7 veces. Empataron en 8 oportunidades. El Portuario marcó 20 goles mientras el conjunto de Burzaco convirtió 24. COMO LOCAL SAN MARTÍN. En 9 enfrentamientos: Puerto Nuevo ganó 2 veces (9 goles) y San Martín se impuso una vez (11 goles). Empataron 6 partidos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 15 de diciembre de 2012, por la 19ª fecha del Campeonato 2012/13 de la Primera D, Puerto Nuevo perdió 4-1 como local ante San Martín en un partido jugado en cancha de Villa Dálmine. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 13 partidos sin poder vencer a San Martín, con 6 derrotas y 7 empates. Como visitante, lleva 6 juegos sin triunfos, con 5 empates y una derrota. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO TRIUNFO El sábado 22 de abril de 1990, por la 1ª fecha del Campeonato 1989/90 de Primera D, Puerto Nuevo venció 3-1 como visitante a San Martín. SAN MARTIN DE BURZACO (1): Claudio Di Bono; Ariel Romero, Daniel Rodríguez, Hugo More, Walter Trejo; Eduardo De Olivera (Walter Gómez Gianza), Jorge Harenchley, Jorge Rubén Zarasúa; Sergio Roldán, Rubén González y Marcelo De Castro (Miguel Ángel Lema). DT: Heriberto Correa. PUERTO NUEVO (3): Gustavo Monnín; Darío Enríquez, Oscar Marcelo Rodríguez, Walter Montani, Hernán Ayerbe; Alfonso Aguado (Mario Gómez), Rubén Stella, Rubén José Álvarez Chacón (Miguel Cherei); Luis Marcelo Tellería, Carlos Seba y Raúl Silvero. DT: Héctor Pablo Maggiolo. GOLES: PT 35m Rubén González (SM). ST 12m Mario Gómez (PN), 19m Tellería (PN) y 35m Rubén Álvarez Chacón (PN). INCIDENCIAS: PT 30m Rubén González (SM) desvió un penal. EXPULSADOS: ST 38m Romero (SM) por protestar y 44m Moré (SM) por juego brusco y Henchley (SM) por protestar. CANCHA: San Martín.