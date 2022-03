Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 06/mar/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 06/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

VOLVIÓ BLANDI, PERO… El delantero campanense Nicolás Blandi volvió a jugar oficialmente en San Lorenzo, pero el conjunto de Boedo no levanta: perdió 1-0 frente a River Plate, que así se convirtió en uno de los líderes de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional junto a Unión de Santa Fe (el viernes le había ganado 1-0 a Platense) y Sarmiento de Junín (se impuso ayer 1-0 ante Patronato en Paraná). Anoche, además, Racing Club (con Leonardo Sigali como titular) venció 1-0 a Talleres y con 9 puntos se ubica apenas por debajo de los tres líderes de la Zona A. HOY, BOCA VS HURACÁN En la continuidad de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors se medirá frente a Huracán desde las 19.15 horas. Posteriormente, el líder de la Zona B, Estudiantes de La Plata, visitará a Vélez Sarsfield desde las 21.30. Por la Zona A, los dos partidos programados hoy se jugarán desde las 17.00: Banfield vs Defensa y Justicia (el Taladro volverá a ser único líder si gana) y Newells vs Atlético Tucumán. Para mañana lunes quedaron tres encuentros de la Zona B: Godoy Cruz vs Independiente (17.00), Arsenal vs Lanús (19.15) y Tigre vs Colón (21.30). PRIMERA B METRO El agónico empate 2-2 que consiguió anoche Los Andes frente a Defensores Unidos dejó a Comunicaciones como único líder del Torneo Apertura. El Cartero llegó a los 9 puntos tras golear 4-0 como local a Talleres (RE). Los demás resultados de este sábado: San Miguel 0-1 Dock Sud, Cañuelas 1-0 Deportivo Merlo, J.J. Urquiza 2-2 Colegiales y Argentino de Quilmes 0-0 Acassuso. PSG: OTRA DERROTA Por la 27ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain sufrió su segunda derrota consecutiva en condición de visitante al caer 1-0 ante Niza y llega envuelto en dudas a la revancha de Octavos de Final de la Champions League ante Real Madrir. Fueron titulares Lionel Messi y Ángel Di María, quien fue reemplazado en el ST por Mauro Icardi. LEEDS NO LEVANTA Después de despedir a Marcelo Bielsa, Leeds United volvió a perder: cayó 1-0 ante Leicester por la 28ª fecha de la Premier League. Igualmente, se salvó de entrar en zona de descenso, porque Chelsea goleó 4-0 a Burnley. También ganó Liverpool (1-0 a West Ham) y quedó a tres puntos del líder Manchester City, que hoy juega el clásico frente a Manchester United. EL REAL SE ESCAPA Por la 27ª fecha de La Liga de España, Real Madrid goleó ayer 4-1 a Real Sociedad y así tomó ocho puntos de ventaja sobre su escolta Sevilla, que el viernes igualó 0-0 con Alavés. DAVIS: A LAS FINALES Argentina se clasificó a las Finales de la Copa Davis tras superar 4-0 a República Checa como local. El triunfo fue sellado en el Dobles: Horacio Zeballos y Máximo González vencieron 6-4 y 6-4 a Jiri Lecheka y Tomas Machac. Posteriormente, Federico Coria aportó un punto más al derrotar 6-2 y 6-4 a Vit Kopriva. TC: POLE DE CANAPINO En Neuquén, Agustín Canapino (Chevrolet) registró ayer el tiempo más rápido de la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera, postergando a Gastón Mazzacane (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Torino). Los tres pilotos largarán al frente de las series que comenzarán hoy a las 9.55 horas. La final, en tanto, se disputará desde las 13.20.

