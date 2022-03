Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 06/mar/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 06/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

TURISMO CARRETERA: La categoria está desarrollando su segunda presentación del calendario en el autódromo de Neuquén con una carrera especial con cambio de cubiertas. Televisa la TV pública desde las 11 hs. DOBLEGAR: El piloto que representa a su ciudad Lima está doblando esfuerzos para llegar el próximo 20 de marzo al autódromo platense con la Chevy para la Clase GTB del TC Regional con la cual Yamil Bottani desea estas desde la primera del año con el respaldo de amigos y de su padre Claudio. FALLO: La realidad es que nuestro personaje fue a desarrollar su licencia médica para arrancar la temporada pero algo falló y ahora está evaluando como resolver tal situación con el auto para comenzar el campeonato. Y ahora quien podrá salvarlo? PRESENTE: Nuestro adelantado en esta sección se confirmó y Alfonso Raina estará en el presente campeonato de la clase promocional en la categoría Kart Plus para desarrollar todo el calendario. Poderoso el chiquitin! AUSENCIA: La ausencia de Gonzalo Conti en la primera fecha en la categoria TC 1600 en Colon tuvo que ver como se terminan el auto para este emprendimiento donde debe además otros temas. REUNION: Por lo pronto Gonzalo ya tuvo una reunión con quien puede trabajar en el auto donde Tussa no tendria que realizar esta atencion si llegan a un acuerdo a resolverse por estos dias. Lo concreto que Conti quiere estar en pista pronto. NOVEDAD: El retorno de Alejandro Sfreddo a la alta competencia se está desarrollando en este fin de semana en la categoria Kart Plus de Karting y con la novedad para el bi campeon que ahora cuenta con la motorización de su hermano Federico. CALENDARIO: Los dirigentes de la categoria Pako dieron a conocer el presente calendario que se nutrirá de diez carreras que arrancan en el kartódromo argentino el 20 de marzo para finalizar el cuatro de diciembre en el lugar a definir. CAJA: Viene de correr en la categoria 850 cc en el autódromo de Colon donde el piloto local Juan Carlos Muñoz no las tuvo a su favor dado que en la final venia sexto y se rompió la tercera de la caja que lo condicionó y se llegó hasta donde se pudo. MOTOR: Tras la carrera puertas adentro Muñoz tuvo una reunión con su equipo donde Diego Fangio propuso cambiar elementos y habló del motor donde tiene la idea de hasta alquilar otro motor oriundo de San Pedro y evaluar como funcionan con una sinceridad interesante. ENTENDIERON: Lo concreto que se está trabajando para la próxima a correrse en Arrecifes y todo el equipo entendio que a esta altura es el momento para definir. Y Santi Acuña que dirá al respecto? PENSAR: Continuando con Santiago Acuña por el momento no hay nada que haga pensar que por ahora se suba para correr y de todas maneras ya saben que su momento va a llegar a corto plazo. KART PLUS: Esta especialidad del karting arranca su campeonato este fin de semana en el kartódromo de Zárate con su habitual parque de máquinas donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ARREGLADO: En reciente nota televisiva Carlos Debesa dejó entrever que ya está todo arreglado para estar presente en el próximo Dakar continuando con el cuatriciclo de Pablo Copetti con la atención de su equipo que tiene a cargo su hijo Lucas. ATENCION: Lo cierto es que los dos últimos Dakar la atención del cuatriciclo lo desarrolló, atendió y tuvo a cargo el funcionamiento del mismo Lucas Debesa dado que el único creditado para entrar a Boxes era el joven mencionado marcando además este interesante trabajo realizado. PODER: A la señorita ayer por la tarde se la pudo ver en el kartódromo de Zárate pero nos hizo y sin poder correr en esta primera del año aunque aseguró que desde la próxima estará participando como ya lo desarrolló en su momento. COLORES: Avanzan los trabajos en el Fiat de Ivan Gonzalez que viene militando en la Clase A de la categoria GT900 donde este año llevará el 209 número en los laterales y en este momento está en pintura donde se destacaran los colores rojo y amarillo. AMIGO: Gonzalez mantiene el mismo auto con el igual equipo del año anterior donde aseguró que en alguna carrera lo acompañará su amigo Enrique Balzano quien armó este auto cuando se decidió correr en la categoría. TRATANDO: Luego de ir tratando de decidir donde iba a seguir corriendo finalmente Martín Molina decidió seguir un año mas en la formula cuatro con el mismo equipo. CONDICIONAN: La realidad que Tincho Molina apuntaba a correr en otras categorias pero como siempre el tema de los presupuestos terminan condicionando esta posibilidad de cambiar de propuesta. TC PISTA: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs desde el autódromo de Neuquen la TV Publica. PREMIO: Se viene el Campeonato de Motocross en la provincia de Córdoba con la carrera de Rio Tercero donde se desarrollará el venidero 12 de marzo en el Gran Premio Cordobés. PREPARARSE: Para esta carrera se viene preparando el joven de Zárate Valentino Lacognata con el mismo equipo de siempre con su papá Diego al frente del mismo donde la intención es realizar el campeonato completo allí. SUMARSE: Finalmente Gabriel De Lucca tomó la determinación de sumarse un año mas en la categoria Rotax con la decision de hacer todo el calendario siempre de la mano de su amigo Sergio Capecce que atiende el karting desde el primer momento cuando arranco a correr. PROCAR: Arranca el torneo para la categoria con sus tres clases A, B y TC 2000 Procar donde presentan un nutrido parque de autos y correrán en el autódromo Oscar y Juan Galvez comenzando su espectáculo desde las 9.30hs. CONTAR: El zarateño Nicolás Laccette se está sumando a la categoria Procar desde esta temporada con el Falcon que contará con la motorización de Matias Guillen. BINOMIO: En cuanto a Juan Carlos Bava formó un binomio con los hermanos Caggiano dado que cada uno de ellos correr en clases diferentes con la participacion de Carly donde ambos impulsores los atiende Matias Guillen una nueva temporada. CORRIENDO: Lisandro Acosta está corriendo el campeonato nocturno y de verano donde el joven piloto local viene obteniendo buenos resultados con la atención del ciclomotor de su papá Juan Manuel y quien acaba de adquirir un casco nuevo para el nene. PICADAS: En el dia de hoy arranca el nuevo campeonato en el predio de San Pedro donde ahora comienza solamente de día y se cortó las picadas de noche hasta el próximo verano. ALEJARSE: Los amigos ya entendieron que su amigo Diego Salerno no estará corriendo este año dado que no está claro pero se alejó de todo lo relacionado al mundo tuerca y no habla del tema. ENDURO: Esta especialidad del motocross está comenzando su campeonato este fin de semana en el escenario de Mercedes donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo con la presencia de los campanenses Ariel Melon y German Henze. VICTORIA: La que logró el kartista Juan Tamgno dias atrás en su clase en la carrera de natación abierta donde mostró sus condiciones y el robusto y barbado sin buzo dejó la sensación de tener un nivel que aún no alcanza desde arriba de una butaca. A la hora de nadar funciona muy bien. Hijo de tigre! SEPTIMO: Viene de otra buena performance en el autódromo de Colon con un séptimo puesto en la final donde el piloto con seudónimo "Murdokito" puso una vez mas sus condiciones desde arriba del Fitito. Qué tal?! ALCANZAR: El Turismo Nacional viene de correr en el autódromo de Bahia Blanca donde en la clase dos participó el piloto local Pablo Villaberde que no alcanzó a largar la final por rotura. PARTICIPAR: Arrancó el Rally Mar y Sierra en San Clemente del Tuyú donde la representante local Victoria Emma abordo del Ford Fiesta participó en la Clase Uno terminando en la primera etapa sexta y en la segunda la rotura del tren delantero le quitó todas las posibilidades. TRABAJOS: Si llegan con los trabajos en el auto que se detuvieron por cuestiones personales podrán estar en el arranque de la categoria Alma en la Clase Dos donde Agostino Giordano lo intentará. PENSAR: Lo que venia realizando Silvestre Gallo con el Fiat 128 en el autódromo de Colon era bueno terminó cuarto en la serie y para la final todo daba para pensar en la búsqueda de un buen resultado pero la rotura del embrague quitó toda posibilidad y ya se trabaja en el taller de Diego Fangio pensando en la próxima carrera. VISITAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoria TC Regional evaluaron en el presente calendario visitar el autódromo de San Nicolás y al menos esta en principio puesto como una fecha a realizar. CONCRETAR: A veces querer no es poder y tal es el caso de Pablo Nestor Savastano que no pudo concretar estar desde la primera del año en la clase tres de la categoria Alma arrancando en el Coliseo porteño porque no se llegó en forma ni en termino para tener el nivel competitivo que el representante local desea con este auto. PODIO: Tras la carrera del Rally en San Clemente del Tuyú el actual campeón Gerardo Emma viene de obtener un nuevo podio con el segundo puesto con el Mini Cooper con la atención de Juan Sbarra. SEGUNDO: Por su parte Gustavo Emma con el Bora la pasó mal en la primera etapa pero se reenganchó para la segunda y alcanzó un segundo lugar y sumó puntos para el campeonato con su hija Valentina como navegante. PUESTO: El Tope Race viene de correr en el autódromo pórteño y en la clase Juniors la representante de Zárate Julieta Gelvez que en la final se ubicó en el puesto sexto en buen trabajo. CHARLAR: La intención de Oscar Llarregui es poder subirse en el auto del Rally Mar y Sierra y estuvo ya charlando con un equipo para lograr esta posibilidad aunque aún estan muy lejos con el tema económico y si bien las puertas estaban abiertas nada aún a pesar de arrancar a corto plazo. INTENCION: En nota televisiva Agostino Zarantonello dejó en claro que tiene la intención de subirse al Fiat Uno de su padre en algún momento del año para correr en el TC 1600 categoria que fiscaliza Fedenor. Se viene un binomio muy tano? OCUPAR: En el autódromo porteño arrancó el campeonato para el Tope Race y el piloto local Sebastian Abella en la final ocupó el puesto décimo quinto con el Chevrolet. CONTAR: Una vez mas Marito Martinez contó que va a volver en karting en esta temporada y para esto tiene el vehiculo muy adelantado para arrancar próximamente y el representante de Zárate quiere alternar con su otra pasión el rugby. DESEADO: Si todo se da de la forma deseado es probable que Fernando Moreno va a correr todo el calendario en el campeonato de Picadas que comienza en la ciudad de San Pedro torneo Carlos Pauretti en homenaje al ex piloto oriundo de Arrecifes. VOLVER: Luego de un tiempo sin correr está volviendo a esta temporada Tobias Amarillo que está definiendo en que categoria se va a correr Kart Plus o Pako son las dos posibilidades que se podrán concretar el mes próximo. APORTAR: Si bien hubo algunas dudas Gaston Fernandez decidió apostar un año más en la categoria Alma en el TC 1100 siempre con la atención de los impulsores por parte de Willy Sanchez presentante nuevos colores en el auto. TRASLADAR: La categoría Formula Uno mecánica nacional decidió trasladar el comienzo del presente campeonato para el 13 de marzo en el autódromo capitalino y no se pudo desarrollar el 6 de marzo como marca el calendario. ACOMPAÑAR: Tomó la decisión de acompañar a su padre en el taller y en el armado del auto para el TC 1100 de Alma Gaston Iglesias que estará un año más en la categoria sin confirmar de estar en todas las competencias por razones laborales del piloto en cuestión.

