Fuertes ráfagas de viento generaron múltiples inconvenientes y dejaron a casi al 80% de la ciudad sin energía eléctrica domiciliaria. Poco a poco se repuso casi la totalidad del servicio al finalizar la tarde de ayer. Personal municipal y de EDEN siguen trabajando. La lluvia y fuertes ráfagas de viento de 50 y hasta 70 kilómetros por hora asolaron ayer por la madrugada a gran parte del territorio bonaerense. Campana no fue la excepción: la caída de árboles y postes generó cortes del suministro de energía eléctrica domiciliaria, situación que se vio agravada por la salida de servicio de la Estación Transformadora de 132 kV de la empresa Transba, y dos transformadores de la Estación Transformadora Campana 3. La interrupción de energía eléctrica involucró casi a un 80% de los usuarios quienes, además experimentaron problemas en el suministro de agua potable y cloacas a manos de ABSA. Así las cosas, la mayoría de los establecimientos educativos públicos y privados decidieron interrumpir las clases, algunos de ellos también en el turno tarde. No había amanecido cuando el Municipio desplegó un importante operativo para atender los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento despejando calles y avenidas tanto del casco urbano como de los barrios, incluso en Alto Los Cardales. Fue así que se dispuso un trabajo articulado entre las secretarías de Seguridad y Prevención Ciudadana y Espacio Público para brindar una respuesta rápida y eficaz a los más de 50 llamados de vecinos que se recepcionaron a través de la aplicación Alerta Campana y la Mesa de Enlace. Durante toda la mañana, brigadistas de Defensa Civil junto a personal de Parques y Jardines y de la Dirección de Electromecánica se ocuparon de retirar ramas y árboles que cayeron sobre las calles, autos y viviendas. Los barrios más afectados fueron Las Acacias, El Destino, Villanueva, Las Praderas, San Jacinto, San Felipe, Lubo, Romano, Santa Brígida y Santa Florentina. Las tareas se concretaron con apoyo de maquinarias de gran porte y motosierras para reducir los follajes de gran tamaño y la colaboración de cuadrillas de la empresa EDEN y Cablevisión para restablecer rápidamente los servicios a los usuarios afectados. También, realizó la limpieza y destapó sumideros, bocas de tormenta y alcantarillas a fin de garantizar un correcto drenaje del agua; al tiempo que personal de la Dirección de Tránsito además efectuó tareas de prevención en zonas donde se produjo el corte de cables realizando un vallado para alertar a conductores y peatones hasta liberar las calles involucradas. Así, los trabajadores municipales removieron 34 árboles caídos, 7 postes. Además, se reportaron 7 autos involucrados debajo de árboles o postes, y unas 25 viviendas con daños de diferente magnitud, incluyendo dos voladuras de techo. En paralelo, las cuadrillas de EDEN retiraban ramas y reparaban cables y postes que se dañaron por las causas climáticas, y una vez que la empresa transportadora entregó el servicio, continuaban trabajando en remediaciones de líneas de media tensión llegando al 98% del suministro al caer la tarde. Hoy se continuará trabajando en los reclamos puntuales y acometidas cortadas. En ese sentido, desde EDEN recordaron que es importante que aquellos usuarios que no tengan aún servicio, realicen un nuevo reclamo a través de la aplicación telefónica "EDEN Móvil" o llamando al 0800 999 3336.

En el barrio Romano cayó un GRAN sauce que provocó la rotura de un poste de cemento.

Ramas caídas por todos lados. Una foto tomada en el barrio Albizola por nuestros lectores.

Una voladura de techo en Beruti y Pío García, Los Nogales.

Los operativos se montaron en forma articulada entre las secretarías de Seguridad y Prevención Ciudadana y Espacio Público. #Dato Defensa Civil confirma más de 40 siniestros reportados, están asistiendo. Según comentan los muchachos de Agrotécnica Fueguina que vienen de recorrer todos los barrios, hay muchos postes caídos, cables cortados, árboles caídos y hasta chapas que han volado por la tormenta. pic.twitter.com/TIpGHFbiIn — Daniel Trila (@dantrila) March 7, 2022 #Video la tormenta del domingo por la noche dejó gran cantidad de destrozos en Campana. El director de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz contabilizó 60 reclamos. El fuerte viento volteó diversos árboles, postes de tendido eléctrico, cables y techos https://t.co/8SCnMOujME — Daniel Trila (@dantrila) March 8, 2022