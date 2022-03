Comenzó el primer ciclo lectivo del CFL Nº 407 del Sindicato de Petroleros

"El mercado laboral petrolero se está desarrollando y necesita de personas capacitadas" . Daniel Ibarra, secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana, charló con La Auténtica Defensa sobre la actualidad y proyecciones del sector durante el inicio del primer ciclo lectivo el Centro de Formación Profesional Nº 407. Este lunes 7 de marzo se transformó en una de las fechas más importantes de la historia del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana: en su vieja sede de Moreno 331 dio inicio el primer ciclo lectivo del Centro de Formación Profesional Nº407, una propuesta educativa con contenidos únicos en el territorio bonaerense y viejo anhelo de Pedro Milla, líder de la Federación Sindical Argentina. Con los cursos de Auxiliar en salud, seguridad e higiene, Auxiliar en gestión de mantenimiento en planta de hidrocarburos, Auxiliar de planta refinadora de hidrocarburos y Administración que ofrece este año el CFL 407, la provincia de Buenos Aires dio un paso más hacia su meta de ser declarada "provincia petrolera". En conversación con La Auténtica Defensa, Daniel Ibarra, secretario adjunto del gremio local, afirmó que fue "un día muy importante para el Sindicato" porque se pudo ver concretada "esta idea que en un momento tuvo Pedro Milla y compartió luego con el gobernador Axel Kicillof". Ibarra destacó el "trabajo arduo de parte del Sindicato, del Ministerio de Trabajo y el Instituto Provincial de Formación Laboral", así como el aporte de Carlos Romero y María Rosa Puppo y el compromiso de Gustavo Diez, director del CFL 407, y del secretario Matías Onorato. También remarcó la labor de Juan Pablo Martínez, secretario de Prensa del gremio. "Los profesores que hoy dictan los cursos, más allá de ejercer la docencia, son trabajadores de distintas plantas de la ciudad y algunos también ejercen como docentes dentro de la UTN. Creemos haber desarrollado un proyecto con contenidos que contemplen lo que la actividad petrolera está necesitando para que los nuevos cuadros no se sorprendan del trabajo en refinería, una planta de gas o de biocombustible", manifestó Ibarra. Después de haber tocado mínimos históricos por la caída de la movilidad que se registró en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, los precios del petróleo y del gas se recuperan, acelerando el desarrollo de Vaca Muerta y permitiendo avizorar la explotación off shore frente a las costas del litoral atlántico bonaerense. Campana, sede de la refinería privada más moderna del país, así como de terminales de almacenaje, puede ser una de las grandes beneficiadas de esta expansión de la actividad. En este sentido, Ibarra precisó que tras su ampliación Axion energy ya se encuentra produciendo 25% más de nafta y diésel. También indicó que en Baradero la empresa Cañuela gas tomó a los primeros 15 de 50 colaboradores que proyecta incorporar para la operación de su nueva fraccionadora. Y comentó que en Ramallo la industria del biocombustible se robustece con la fabricación de glicerina tanto para exportación como la producción local de medicamentos. "En nuestra zona de influencia vemos que hay plantas y hay actividades que se van desarrollando y para eso necesitamos gente más capacitada", subrayó el secretario adjunto, para quien la educación es el camino hacia "el trabajo genuino y bien remunerado como lo tiene que ser para un trabajador petrolero". Los cursos propuestos por el CFL 407 para 2021 son "únicos en la provincia" y están creados "por personas que conocen y trabajaron en actividades vinculadas al petróleo toda su vida". Además cuentan con el asesoramiento de empresas de la zona. El objetivo de esta articulación sindical-académica-empresarial es compartir un conocimiento lo más cercano a la realidad para obtener un perfil de egresados orientado a los requerimientos y tecnologías de las industrias de la región. El CFL 407 funciona en la vieja sede del gremio en Moreno 331. Mientras la planta baja fue alquilada al PAMI, la superior se refaccionó de manera íntegra, empleándose materiales de primera calidad y modificando el lay out para la inclusión de tres salas -todas equipadas con 20 pupitres individuales, proyectores y sistema de sonido-, baños ampliados, baño para personas con discapacidad, recepción, comedor y ascensor para el uso de personas con movilidad reducida. Asimismo se construyeron nuevas salidas de emergencia y se dotó de conectividad a todo el edificio. "Vamos a seguir creciendo, esto es solo el puntapié inicial", prometió Ibarra, ilusionado con poder elevar para 2022 las 60 horas cátedra que el Ministerio de Trabajo le bajo al CFL 407 en este primer flamante año de funcionamiento.

