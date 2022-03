San Martín lo derrotó 1-0 como local tras aprovechar una mala salida del Portuario en el primer tiempo. En su regreso a la Primera C, Puerto Nuevo sigue pagando muy caro los errores cometidos: como le sucedió en el debut ante Berazategui, una mala salida desde el fondo lo dejó en desventaja en el primer tiempo de su duelo ante San Martín de Burzaco y, a la postre, ese gol le terminó costando la derrota. De esa manera, el Portuario continúa sin poder ganar en el Torneo Apertura, con un empate y tres derrotas en cuatro presentaciones. Aunque en todos los casos se trataron de partidos parejos, en los que el equipo de nuestra ciudad ha demostrado estar a la altura de las exigencias de la divisional. El domingo, en Burzaco y bajo la conducción técnica "interina" de Franco Toloza, el Auriazul no mereció la derrota en el balance global del juego. Incluso, por un supuesto offside que no pareció, le anularon un cabezazo de Mario Godoy que habría sido el empate durante la primera parte. Y en el complemento, una definición de Selem Lojda pareció ser salvada con la mano, sobre la línea, por un defensor local que se arrojó al piso cual arquero. Igualmente, al conjunto del barrio Don Francisco le sigue faltando mejorar de tres cuartos de cancha hacia adelante: lograr mejores asociaciones y generar más situaciones de gol con sus atacantes. Hasta el momento, su única conquista fue obra de Kevin Redondo, en una acción de pelota parada frente a Berazategui. Así, ya suma más de 300 minutos sin convertir. Sin dudas, romper esa racha será uno de sus objetivos el próximo sábado, cuando reciba la visita de El Porvenir por la quinta fecha. El otro, claro está, será conseguir su primera victoria de la temporada. EL PARTIDO El "interino" Franco Toloza tomó determinaciones al momento de definir el once titular: de arranque presentó cuatro cambios. Santiago Ojeda retronó en el lateral derecho, mientras en el izquierdo se presentó Gian Croci. Y en el ataque, Lucas Cajes jugó abierto por derecha, mientras Alexander Meza se movió como centrodelantero. Así, el entrenador se decidió por un esquema 4-3-3, con Ritacco y Pentimalli a los costados de Redondo, con Cajes y Martínez abiertos por las bandas y con Meza como hombre adelantado. Una apuesta a tratar de jugar por abajo y a tener rápidas transiciones ofensivas. Y en el arranque del encuentro, Puerto Nuevo se mostró muy firme. De entrada, Martínez se escapó por izquierda en una acción que terminó con un peligroso centro de Pentimalli. Poco después, tras un corte de Redondo en el círculo central, Meza estuvo muy cerca de quedar cara a cara con el arquero local. Sin embargo, en los minutos siguientes, el Portuario mostró otra cara: se replegó demasiado (se recostó 4-1-4-1 en su campo) y le permitió crecer a San Martín, que ganó las "segundas pelotas" y presionó sobre el área de Balbuena, aunque sin poder generar situaciones claras. Recién sobre los 10 minutos, el elenco campanense salió de esa situación, se plantó mejor en la mitad de cancha y emparejó el trámite, incomodándolo al conjunto de Burzaco. Y producto de esa mejoría, ya sobre los 16, Martínez dispuso de tiempo y espacio para probar al arco desde la puerta del área (contuvo bien Cáceres sobre el primer palo). No sorprendió que ese primer remate llegara desde la izquierda, porque sobre ese sector volcó mejor su juego el Auriazul, dado que Martínez estaba activo y proponía asociaciones por esa banda. Así, cuando parecía que Puerto Nuevo pasaba a controlar el encuentro, un error en una salida lo dejó en desventaja a los 21 minutos: el pase de Balbuena quedó a mitad de camino entre Lara y Ojeda, por lo que González ganó el balón sobre el costado izquierdo y, aprovechando que la defensa visitante había quedado mal parada, lanzó un centro preciso para la llegada de Tomás Domínguez, quien cabeceó contra el palo izquierdo de Balbuena para abrir el marcador. El elenco campanense llegó al empate de manera casi inmediata, sobre los 25 minutos, pero un offside señalado por el asistente anuló el gol convertido por Mario Godoy, quien había ganado con comodidad a la altura del punto penal, después de haber picado desde atrás para buscar una pelota parada ejecutada por Pentimalli. Después de esa acción, todo le costó mucho en ataque y nunca pudo transformar en situaciones de gol la superioridad que tenía en mitad de cancha. Un déficit que viene arrastrando de partidos anteriores. Incluso, en el resto del primer tiempo solo tuvo una chance clara: un bombazo de Martínez que se estrelló en el travesaño a los 37 minutos. En contrapartida, cuando el primer tiempo se moría, estuvo muy cerca de quedar 0-2 luego que González lograra escaparse a espaldas de Lara (la definición ante el achique de Balbuena fue muy mala). Igualmente, mientras la preocupación por el resultado estaba del lado Portuario, lo ocurrido en cuanto al juego molestaba más a Ferlauto, que en el entretiempo realizó dos modificaciones a pesar de la ventaja. Así, San Martín logró tener mejor presencia en la mitad de cancha, aunque el campanense casi golpea de contra: Cajes se escapó volcado sobre la izquierda, pero nunca se pudo perfilar para rematar y terminó cediendo para Ritacco, cuya media vuelta fue contenida con firmeza por Cáceres. En la urgencia por buscar el empate, el Auriazul fue apostando cada vez más al empuje que al juego. Y en ese contexto nunca encontró soluciones en las individualidades. Por ello, Toloza fue probando variantes y terminó modificando el esquema a un 4-2-4 con los ingresos de Lojda, Cueto y Maciel (dispuso de un remate franco, pero le salió desviado). Sobre los 30 llegaría una situación de quiebre: González le aplicó un codazo a Rodrigo Martínez delante de Pereira, quien lo vio y le mostró la tarjeta roja. Entonces llegó el mejor momento de Puerto Nuevo en el complemento: una serie de centros peligrosos estuvieron muy cerca de derivar en el empate y, casi inmediatamente, Leaños salvó sobre la línea una definición de Lojda arrojándose, abajo contra un palo, como un arquero. Pareció penal, pero Pereira no lo entendió así y el reclamo visitante fue muy tibio. A esa acción le seguiría otra desfavorable para el conjunto de nuestra ciudad: Pulido abrió los brazos de más en la defensa de la posición, Pintos acusó un golpe y Pereira también dejó con 10 hombres al Portuario. Fue un doble golpe anímico: el gol no convertido y la expulsión en el mejor momento. Por eso, en el tramo final del encuentro, San Martín estuvo más cerca del segundo tanto (tuvo espacios para contratacar) que Puerto Nuevo de la igualdad. Pero el marcador ya no se movió y los tres puntos se quedaron en Burzaco.

RODRIGO MARTÍNEZ JUGÓ ABIERTO POR IZQUIERDA Y FUE EL JUGADOR DE MAYOR DESEQUILIBRIO QUE TUVO EL PORTUARIO. EN EL PRIMER TIEMPO ESTRELLÓ UN REMATE EN EL TRAVESAÑO (FOTO: PRENSA CAPN).





PENTIMALLI JUGÓ COMO VOLANTE INTERNO, A LA IZQUIERDA DE KEVIN REDONDO (FOTO: PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN MARTÍN (1): Walter Cáceres; Nicolás Garnica, Sergio Díaz, Santiago Tizón, Juan Villalón; Rodrigo Benítez, Nahuel Barboza, Tomás Domínguez, Matías González; Damián Galván y Lautaro Núñez. DT: Cristian Ferlauto. SUPLENTES: Ignacio Viain, Nahuel Ovideo, Heber Leaños, Néstor Pintos, Matías Zaldívar, Lucas Sergi y Julio Martínez. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gian Croci; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Lucas Cajes, Alexander Meza y Rodrigo Martínez. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Gonzalo Pulido, Selem Lojda, Pablo Villarreal, Maximiliano Maciel y Gastón Cueto. GOL: PT 21m Tomás Domínguez (SM). CAMBIOS: ST Sergi x Galván (SM) y Leaños x Villalón (SM); 10m Villarreal x Pentimalli (PN); 12m Zaldívar x Benítez (SM) y Martínez x Núñez (SM); 16m Pintos x Domínguez (SM) y Cueto x Cajes (PN); 27m Lojda x Meza (PN), Maciel x Ritacco (PN) y Pulido x Croci (PN). AMONESTADOS: Cáceres y Leaños (SM); Croci (PN). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ FRANCO TOLOZA EN BURZACO. GIAN CROCI Y LUCAS CAJES HICIERON SUS DEBUTS ABSOLUTOS EN EL CLUB (FOTO: PRENSA CAPN).



BERAZATEGUI ES EL ÚNICO LÍDER Ayer, en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Berazategui venció 3-0 como visitante a Lamadrid, estiró su arranque "perfecto" y quedó como único líder, a pesar de ya haber quedado libre. Otro que ya quedó libre y goleó es Midland, que derrotó 4-0 como local a Excursionistas: el Funebrero suma ahora 7 puntos y se ubica en el quinto puesto por detrás del Naranja y los tres equipos que tiene 8 unidades. De ese lote de escoltas, el único que ganó fue Alem, que superó 2-0 como local a Luján en el clásico. Laferrere, por su parte, igualó 0-0 con El Porvenir, mientras Claypole también terminó 0-0 en su visita a Central Córdoba de Rosario. Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: Real Pilar 1-1 Argentino de Merlo, Sportivo Italiano 3-0 Victoriano Arenas y Deportivo Español 0-0 Atlas. La quinta jornada se jugaría íntegramente el fin de semana: el sábado se medirán Puerto Nuevo vs El Porvenir y Excursionistas vs Liniers, mientras el domingo lo harán Berazategui vs Real Pilar, Argentino de Merlo vs San Martín, Laferrere vs L.N. Alem, Luján vs Sportivo Italiano, Victoriano Arenas vs Central Córdoba (R), Claypole vs Deportivo Español y Atlas vs Midland.