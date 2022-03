Este 8 de marzo se cumple una nueva fecha del Día Internacional de la Mujer, pero este día no es solo eso, sino que trasciende el concepto de una fecha conmemorativa y se convierte en algo más, donde su esencia además de conmemorar los hechos que le dan lugar a este día de manera internacional se celebran todos los logros y luchas ganadas a través de los años por todas esas mujeres que cambiaron la historia y la siguen cambiando. En nuestro país las mujeres son una pieza fundamental de la historia y de las construcciones sociales, en donde las mismas forman parte de cambios profundos desde antes que fuéramos un país independiente y soberano. Cuando nos ponemos a repasar cada momento de nuestra historia siempre hay mujeres que son parte de ella dejando una huella inmensa y demostrando que la historia la hacen todos sin distención en sexo u raza, mujeres como Juana Azurduy, Cecilia Grierson, Petrona Eyle, Elvira Rawson, Rosario Vera Peñaloza son entre tantos nombres reconocidos que dejaron su huella y lucharon para darle a las mujeres un lugar en la historia. Desde la Juventud PRO no sólo queremos destacar a aquellas mujeres que pasaron a la inmortalidad en la historia sino que también queremos destacar a todas aquellas mujeres que aunque no conozcamos su nombre dejan su huella y luchan incansablemente para seguir conquistando logros que nos permiten tener una sociedad más igualitaria y justa, a aquellas mujeres que su compromiso y dedicación es inmensa. Es por ello que no queremos dejar de mencionar el trabajo y las luchas de todas aquellas que se levantan cada mañana y salen a la calle para seguir cambiando nuestra historia. Como lo hacen día a día nuestras docentes que, en plena pandemia se pusieron a educar a distancia en muchos casos sin los recursos necesarios y con un sistema educativo no preparado, a las médicas, enfermeras y personal de la salud que pusieron el pecho desde el minuto uno para poder hacer frente a un virus del cual se desconocía en profundidad cómo afectaba a la salud, a todas aquellas que, frente a la fuerte crisis económica que afronta el país, salieron a bancar a su comunidad dándoles un plato en comedores y merenderos, a todas ellas que toman fuerzas y se animan a hacer frente a aquellas personas que creen tener una superioridad y agreden o abusan, aquellas que acompañan a las víctimas de los mismo y todas las mujeres que salen a la calle y levantan la bandera de la igualdad. Como militantes y mujeres comprometidas con cada causa queremos invitar a que sean cada vez más las mujeres que se sumen a la política y puedan ocupar más espacios, viendo así más mujeres en distintos puestos, tal como sucede permanentemente dentro del espacio de Juntos, en donde durante las elecciones legislativas del 2021 el primer lugar de la lista fue ocupado por Elisa Abella, hoy concejal y quien supo ocupar el cargo de secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, generando diversas políticas públicas vigentes en la actualidad en pos del bienestar de las mujeres, demostrándose que si uno se lo propone puede lograrlo y dejando a su paso acciones que contribuyen a las luchas de la mujeres. Por ello llamamos a todos a tomar reflexión de la importancia de esta fecha y que cada vez sean más las mujeres que luchen por cada causa que sea en a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Camila Vilches / Militante Juventud PRO