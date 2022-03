7 trabajos que no existían hace 20 años y hoy están entre los más demandados

El salto tecnológico de los últimos años hizo que ciertas profesiones de larga práctica hayan desaparecido lentamente, al tiempo que dio lugar a muchos roles nuevos que, hace 20 años, la gente no imaginaba. En ese marco, Business Insider elaboró una lista de siete profesiones que se crearon recientemente y que ya son una gran parte de la vida moderna gracias al desarrollo de la tecnología y de internet. 1. Experto en criptomonedas Se trata de expertos que llevan invirtiendo en las criptomonedas desde sus inicios, y son capaces de predecir ciertos cambios en la valoración de las mismas. 2. Experto en SEO Un experto en SEO (por Search Engine Optimization, u Optimización para motores de búsqueda) es un profesional que mejora las páginas web para que aparezcan más arriba en las listas de resultados de los motores de búsqueda. Se trata de una práctica que genera más tráfico para las páginas web y consecuentemente más ingresos. 3. Influencer Se trata de personas que destacan en una red social u otro canal de comunicación y que expresan opiniones sobre un tema concreto ejerciendo una gran influencia sobre otros. 4. Entrenador laboral (Coach) Para aquello que no están a gusto con su trabajo o que se sienten estancados existen alternativas para lograr una mayor satisfacción en el desempeño laboral. Para esos casos, los coach son una importante solución. Se trata de personas se formaron para motivar y para enseñar técnicas que ayuden a alcanzar las metas que se quieren conseguir. 5. Streamer En principio eran gamers que transmitían sus partidas. Luego dejó de hacerse en YouTube y surgió luego Twitch, que es hoy la más famosa red social de streamers. "Si muchos de los niños que empezaban a jugar a sus primeros videojuegos en la PS1, la XBOX o la Nintendo 64 hubieran sabido que 20 años más tarde se habrían podido dedicar a ello, probablemente la respuesta a ‘¿Qué querés ser de grande’ de muchos de los niños de los 90 habría sido distinta", comentó BI. 6. Repartidores de delivery El trabajo de repartidor existe desde hace muchos años. Sin embargo, el avance de la tecnología dio lugar a una figura nueva: los riders. Se trata de trabajadores que se dan de alta en plataformas digitales y trabajan repartiendo –ya sea en motos o bicicletas e incluso autos-objetos o comida para los usuarios de las distintas aplicaciones. 7. Community manager Con el crecimiento de las redes sociales, el rol del community manager se volvió cada vez más importante, ya que la imagen online de una empresa es fundamental para conseguir nuevos clientes y mantener los que ya tiene. En ese sentido, el trabajo de un community manager es gestionar la comunidad online que tiene la empresa o marca, pero también cuidarla e intentar hacerla crecer.

Fuente: Infobae.