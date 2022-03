FM Swing celebra su primer aniversario al aire

La radio fundada por el reconocido Rubén Dusac cumple un año y se consolida en el dial de los campanenses. Nació en plena pandemia. Pero con Rubén Dusac como artífice, no había dudas que se terminaría consolidando en el dial de los campanenses. Este martes FM Swing 107.3 MHz cumple un año al aire y lo quiere celebrar con toda su audiencia. "Este era un proyecto que yo venía pensando desde hacía tiempo. Incluso se lo comenté a Carlitos Abatangelo: le dije que el 2021 yo no iba a volver a FM Simple, y él me acompañó en el proceso de armado de la nueva radio. Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, pero más que feliz y contento con todo lo que se viene", comentó Dusac en diálogo con La Auténtica Defensa. El destacado conductor remarcó "la programación diaria de FM Swing" por combinar "gente joven y gente de radio", al tiempo que agradeció a los auspiciantes que lo acompañan y permiten el sostenimiento comercial del proyecto. "La audiencia de siempre te sigue, te das cuenta por los mensajes. Pero también se suma gente nueva. Tenemos oyentes de todos los barrios, eso es importante. La gente quiere informarse, participar, eso le gusta. Y yo no me quedó solo de este lado del micrófono: salgo, chequeo si lo que denuncian al aire es cierto, recorro un montón, voy donde me invitan. No es que hago el programa y nada más", contó Dusac, que todos los días de 9 a 12 se pone al frente de "Primera mañana", su programa de actualidad. En tanto, también conduce "Lo nuestro", un programa de folclore, los días miércoles. Por otro lado, Dusac remarcó la fuerte propuesta de la radio, que incluye programas de Marta Lozzi, María Belén, Walter Otamendi, Rita García y el deporte con los jóvenes Bautista Letanú y Geanfranco Cichitti. "Me gusta trabajar con personas que me hacen sentir cómodo", señaló el conductor. A pesar de que el primer objetivo está cumplido, FM Swing quiere seguir creciendo con la incorporación de nuevas tecnologías para mayor claridad de transmisión y calidad de sonido. "A fin de mes, con la instalación de los nuevos equipos, se va a notar el cambio", prometió Dusac, que va por muchos años más en el aire de Campana.



Agradecimientos Dusac expresó su reconocimiento a todos los anunciantes que lo acompañan en este proyecto, así como a los medios La Auténtica Defensa (Fernando Andrioli), Campana Noticias (Mariano Ruiz) y Canal 15 (Rubén Carneiro).