Efemérides del día de la fecha, 8 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1977, en este día se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. El tema de este año es "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible" y tiene el propósito de reconocer la contribución de las mujeres y las niñas que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todos: "Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance." El hecho que originó esta jornada se remonta al año 1908 cuando 129 mujeres fallecieron en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York (Estados Unidos); en ese entonces, las trabajadoras estaban en huelga y reclamaban reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de sus compañeros y mejorar las condiciones de trabajo. Esta tragedia impulsó la instauración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos para rendir homenaje a las víctimas del incendio. En el año 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca, Clara Zetkin proclamó oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora logrando que esta fecha se expandiera por todo el mundo. Pese a que, con el correr de los años, las mujeres lograron derechos que les fueron negados (derecho al voto, a la educación, al trabajo y demás), en la actualidad, siguen luchando por la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de una de cada tres mujeres (30%) han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Por otra parte, la ONU estima que el 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres.



FALLECE ADOLFO BIOY CASARES Adolfo Bioy Casares nació el 15 de septiembre del año 1914 en Buenos Aires. A los 12 años comenzó a escribir sus primeros relatos: "Uno empieza a escribir porque le gusta, nada más. Y después tiene la revelación de que escribir da... sentido a la vida. Además, da mucha fuerza" dijo a La Nación. Tras su paso por la universidad, el incipiente escritor se instaló en una estancia de su familia y aprovechó los días para leer. Posteriormente, publicó los libros "Prólogo" (1929), "17 disparos contra lo porvenir" (1933), "La estatua casera" (1936) y "Luis Greve, muerto" (1937). En el año 1932, por intermediación de Victoria Ocampo, conoció a Jorge Luis Borges, con quien entabló una gran amistad y escribió "Seis problemas para don Isidro Parodi" (1942), "Dos fantasías memorables" (1946), "Un modelo para la muerte" (1946) y "Crónicas de Bustos Domecq" (1967), entre otros. A lo largo de los años, se destacó con sus obras "La invención de Morel" (1940), "La trama celeste" (1948), "El sueño de los héroes" (1954), "Una muñeca rusa" (1991) y "Una magia modesta" (1997). Además, en el año 1975, recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y, en el año 1990, el Premio Cervantes. Falleció en el año 1999 en Buenos Aires.



SE LANZA "THE LOVE CLUB EP" Un día como hoy en el año 2013, Lorde lanzaba su primer EP "The Love Club EP". Producido por Joel Little e integrado por canciones compuestas por la cantante neozelandesa junto a Little y Paul Westerberg, el EP contiene el sencillo "Royals" que catapultó a la artista a la fama internacional: "Escribí todas las letras y las llevé al estudio y mi productor estaba como ´sí, esto es genial´. Trabajamos en eso y en otras canciones en el EP en una semana, y solo hicimos un poco cada día". Entre las canciones se encuentran "Bravado", "Million Dollar Bills", "Biting Down" y "The Love Club".