Primero un poco de historia… para eso debemos irnos 100 años atrás donde el Día de la mujer se celebraba el 28 de febrero de 1909 debido a que las mujeres estadounidenses del partido socialista se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales en las fábricas. Fueron más de 15.000 mujeres que salieron a las calles donde exigían 3 cosas: la reducción de su jornada laboral, la abolición del trabajo infantil y mejores salarios. Desde ese momento un hombre y una mujer podían realizar el mismo trabajo, pero el hombre ganaba más que la mujer. Todas las peticiones fueron ignoradas hasta que ocurrió un incendio en una fábrica textil en marzo, donde alrededor de más de 100 mujeres, de entre 14 y 23 años, fallecieron calcinadas durante una huelga exigiendo los derechos laborales. Allí las puertas de la fábrica habían sido cerradas intencionalmente por el dueño. Esta tragedia se podría haber evitado si las condiciones de trabajo hubieran sido mejores. Finalmente, por este suceso, en 1910 durante la Conferencia Internacional de las mujeres socialistas se aprueba el Día de la mujer trabajadora en conmemoración de las trabajadoras que perdieron la vida. Y se comienza a discutir cambios en las leyes norteamericanas. La Organización de las Naciones Unidas, en 1975, declara el 8 de marzo como Día Internacional. Como ven, no se celebra este día por ser romántico, sino por motivos políticos y sociales. Pero…. qué interpretaciones se dan actualmente, tiene muchos significados, no debería ser un día de festejo, pero es un día donde los derechos de las mujeres han tenido un sentido comercial parecido al Día de la madre, donde se felicita a las mujeres, se les dan regalos o flores. ¿Quién puede decir si está bien o mal? Creo que es muy importante darnos cuenta de los múltiples significados y de proponer mejorar la situación de las mujeres en la sociedad. Este día hay que visibilizar los reclamos de las mujeres que son variados en las distintas sociedades y que debe llevar a la reflexión de la igualdad. Les dejo un par de frases para reflexionar que todos hemos escuchado: -Cuidado no te manches el vestido niña, las princesas no se ensucian. Las niñas princesas también piensan y se ensucian. - Que esa caída no es nada, los hombres no lloran. Los niños también deben expresar las emociones. -No sé por qué has estudiado Ingeniería esa no es una carrera de chicas. Las profesiones no tienen género. - ¿Todavía no tienes novio? Se te va a pasar el tiempo de tener hijos y te vas a quedar solterona. Quererse a sí mismo es la premisa y cada una decide qué familia tener. -Ahora que tienes un hijo ¿vas a dejar de trabajar, no? Las mujeres pueden ser madres y tener un trabajo y no ser incompatibles en ambas tareas. -Así vestida vas provocando, ¿qué querés? Somos libres de vestir como queramos y poder andar por las calles sin palabras de acoso. -Eres linda, pero parece que estas engordando. Más allá de mi cara, mi cuerpo hay una persona con grandes capacidades y, si el exceso de peso no atenta a mi salud, el número en la balanza no es lo importante. -Pero papá como vas a quedarte a cuidar a los niños ¿Tu señora no puede encargarse? ¡Sos un dominado! El padre tiene la misma responsabilidad de cuidar los hijos. -Consentimiento sexual, me parece que dijo que SÍ pero no dijo que NO… El consentimiento debe ser expresado con libertad, con conciencia y respeto. ¡Que extremistas! Machistas o feministas, feminismo no es contrario a machismo, el feminismo lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, gracias a esto las mujeres disfrutamos de muchos derechos. El lema del Día Internacional de la Mujer del 2022, "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible", reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. "Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas, las políticas del cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre ambientales". Si de verdad proclamamos igualdad, involucrémonos y construyamos la igualdad que es cosa de todas y todos. Aún hoy con todos los avances culturales, sociales, psicológicos, políticos y tecnológicos tenemos un largo camino por aprender y mejorar. Dra. Cecilia López. Especialista en Clínica Médica. Diabetología. Obesidad. (M.N.: 92687 / M.P.: 54620) - Centro Médico Rawson - https://cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606