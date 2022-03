Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 09/mar/2022. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 09/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: La marcha del #8M volvió a ser masiva y sin consigna partidaria única Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C La marcha del #8M volvió a ser masiva y sin consigna partidaria única







Cientos de mujeres y disidencias se movilizaron por el centro de Campana para reivindicar sus derechos, denunciar las desigualdades y cuestionar la inacción estatal. Un día, la marcha por el Día Internacional de la Mujer volvió a reunir cientos de personas y tener la fuerza suficiente para dejar en claro que el colectivo de mujeres y disidencias de Campana tiene la capacidad de organizarse para reivindicar sus derechos y denunciar las desigualdades persistentes, incluso las que han ocasionado femicidios y abusos en la ciudad. A esta semejante demostración de fuerza y unidad -la columna que transitó por la Avenida Rocca se extendía por tres cuadras- contribuyó un amplio llamamiento que buscaba el retorno de las vecinas que se habían alejado en los últimos años debido a pujas entre distintos partidos políticos y grupos feministas. De hecho, y en contraste con #8M anteriores, la concentración careció de una consigna única, estando convocada por una Asamblea Abierta Permanente de Mujeres y Disidencias de Campana. "Nosotres sufrimos un doble opresión: la de clase, por ser trabajadoras, y la opresión de género. Por igual tarea cobramos menos salarios, la brecha salarial en nuestro país es de un 40%. Nos limitan la posibilidad de ejercer puestos de dirección en los ámbitos laborales, políticos y sociales -el techo de cristal-. Y especialmente, tenemos sobre nosotras la responsabilidad casi exclusiva y el trabajo no remunerado de las tareas domésticas y el cuidado de los hijes o personas mayores. Todo naturalizado y legitimado por los patrones hegemónicos y heteronormativos de la cultura patriarcal en la que vivimos", se leyó en el documento que la Asamblea consensuó en las jornadas previas. Pero si bien la movilización evitó manifestar consignas políticas partidarias excluyentes, no es menos cierto que estuvo integrada en su mayoría por militantes y referentes del peronismo. Por varios trayectos a la cabeza de la columna se situó la diputada provincial Soledad Alonso, a quien acompañaron varias organizaciones de su flamante armado político en el PJ Campana, como el Movimiento Evita. También participaron la concejal Paola Garello y la concejal suplente Julieta Ramírez. Y se acercó a saludar durante el paso por la Rocca la edil y exintendente Stella Maris Giroldi. No se registró durante la movilización y el acto en la plaza Eduardo Costa la presencia de funcionarios o referentes del gobierno municipal o Juntos por el Cambio. Sin embargo, el Municipio aportó el sistema de audio y sonidista para la lectura de documentos y números musicales que se lucieron en la velada. Por otro lado, fue importante el acompañamiento de los gremios Secasfpi (Anses), Suteba y Udocba (docentes) y de Maestranza. "Las mujeres y disidencias nos organizamos, nos encontramos, nos acompañamos para enfrentar la violencia de la que estamos hartes. Somos partes del movimiento de mujeres y diversidades que se convirtió en una inmensa ola latinoamericana en contra de la violencia de género, en pos de la solidaridad, equidad y cooperación mutua. Y nuestra unión es la lucha pertinente y necesaria porque la situación es cada vez más agravante y urgente", se expresó en otro tramo de la lectura del documento compartido. El Día Internacional de la Mujer se conmemora en recuerdo del 8 de marzo de 1908, jornada en la que 129 mujeres trabajadoras de una fábrica de Nueva York reclamaban tener los mismos derechos que sus compañeros varones: la misma paga por igual tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas. Pero la huelga terminó en una tragedia cuando el dueño de la fábrica cerró las puertas del establecimiento para disolver la protesta y un incendio terminó con la vida de las obreras. Con el paso de los años, a las reivindicaciones económicas y laborales se sumaron la lucha por otros derechos como el aborto legal, seguro y gratuito y el fin de la violencia de género. Ayer, la carta leída por la Asamblea hizo mención a la violación grupal registrada en Palermo durante el fin de semana largo: "Nos desgarra por dentro y vuelve a ponernos en suma alerta por la suba en la brutalidad de los hechos por violencia de género, la trata de personas y la desaparición constante de compañeres que huyen de los lugares donde son violentadas y también aquellas que son desaparecidas pare ser prostituidas". La Abierta Permanente de Mujeres y Disidencias señaló que en lo que va del 2022 hubo 51 mujeres víctimas de femicidios, 33 intentos y 55 travesticidios registrados, uno cada 27 horas. En ese sentido, reclamó que se dicte una ley de emergencia en violencia de género que "garantice el presupuesto necesario" para la toma de medidas concretas de parte del Estado como "la creación de refugios, abogados gratuitos, acompañamiento interdisciplinario y contención económica acorde". En tanto, a nivel local exigió la implementación de la emergencia municipal "aprobada por ordenanza con presupuesto aplicado a las urgencias" que hay, así como el funcionamiento regular de la mesa de género local. "Ha sido un hecho importante la incorporación a la mesa local de organizaciones de mujeres y diversidades de Campana, pero aun no hemos logrado que los reclamos o sugerencias de las organizaciones tengan impacto en la situación concreta de atención de las mujeres y diversidades", manifestó el colectivo, después de repasar resonantes casos como el femicidio de Keila Moreira, la desaparición de Nadia Páez y la denuncia contra el exsecretario de Comunicación del Municipio, Martín Seguín

Cientos de mujeres y disidencias se movilizaron éste martes por el centro de la ciudad para reivindicar sus derechos, denunciar las desigualdades y cuestionar la inacción estatal.





LA COLUMNA DE MUJERES QUE SE MANIFESTÓ POR LA AV. ROCCA SE EXTENDÍA A LO LARGO DE TRES CUADRAS.





LA PLAZA EDUARDO COSTA FUE EL EPICENTRO DE LA CONVOCATORIA POR EL #8M EN NUESTRA CIUDAD.



P U B L I C I D A D