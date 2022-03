Murió un joven al caer de su moto en Ruta 6

Se trata de Brian Emanuel Ríos, de 19 años. El accidente ocurrió anoche, a la altura de la calle Bertolini. Cuando llegaron la ambulancia del SAME y la Unidad de Rescate de Bomberos, no había nada que hacer: el cuerpo de Brian Emanuel Ríos (19), vecino de San Cayetano, yacía sobre el pavimento de la Ruta 6, con un fuerte golpe en su cabeza, que sangraba profusamente. Cerca del cuerpo, a la altura de la calle Bertolini, se encontraba la moto de baja cilindrada en la que se trasladaba en dirección a Zárate. Al cierre de esta edición se desconocía si había testigos oculares del accidente, para establecer si otro vehículo estuvo involucrado en la caída. En el lugar trabajan efectivos del Comando Patrulla y Policía Científica. Desde estas páginas acompañamos en su dolor a familiares y allegados por la irreparable pérdida.

#Dato motociclista fallecido en Ruta 6 y Bertolini. Un joven identificado como Braian Emanuel Ríos (19) de barrio San Cayetano. Aparentemente no hay otro vehículo involucrado. El jóven circulaba en una moto 110 sin casco colocado. Confirmó óbito SAME, CP, Vial, Científica. pic.twitter.com/rY0PyIRGfO — Daniel Trila (@dantrila) March 9, 2022