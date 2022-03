Vuelca en la Ruta 6 y sale ileso

Fue anoche, mano a Zárate, a la altura de Praxair. No hubo otro vehículo involucrado. El conductor de un Ford Fiesta perdió anoche el control de su vehículo y finalizó volcando al salirse de la Ruta 6, mano a Zárate. El accidente tuvo lugar a la altura de Praxair, luego que el auto se montara y deformara el extremo del guardarril que se encuentra en el inicio al ascenso hacia el puente que cruza sobre el arroyo El Potrero. A pesar de que el auto quedó apoyado sobre el techo, el hombre de unos 35 años salió del habitáculo por sus propios medios, y no hizo falta trasladarlo al hospital a pesar de la presencia de un móvil del SAME. Además de efectivos del Comando Patrulla, en el lugar también se presentó personal de seguridad privada al servicio de TenarisSiderca que custodia permanentemente el sector. Al poco tiempo llegó un hermano del conductor. Juntos, intentaban conseguir una grúa para darlo vuelta y retirarlo del lugar para no dejarlo a merced de amigos de lo ajeno. Finalmente, sobre la medianoche, consiguió la asistencia de Remolques Colella.

