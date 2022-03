Fue mordido por un perro suelto mientras paseaba en bicicleta

Ocurrió en el barrio Los Pioneros. De manera preventiva, se tuvo que aplicar la antitetánica y la antirrábica. "No hay derecho. La tenencia de mascotas debe ser responsable", señaló indignado José Yapor. La rutina saludable se transformó en un desagradable percance para José Yapor, vecino del barrio Jardín de Los Pioneros, cuando el jueves pasado en horas del atardecer transitaba en bicicleta de manera recreativa por Tomás Devoto, entre la colectora y Mancicidor, en el barrio Los Pioneros, cuando fue atacado por un perro que le propinó dos profundas mordeduras sobre el tobillo izquierdo. "Salieron unos vecinos a asistirme, pero me dijeron que el perro no es de ellos. Que sólo lo alimentan" mencionó Yapor que esa misma noche fue por asistencia hasta la clínica Delta y por la mañana en el hospital municipal: "Además del dolor y el sangrado, me generó un hematoma importante. Me tuve que aplicar la antitetánica y la antirrábica de manera preventiva, hacerme curaciones, cambiar el vendaje... " El vecino también señaló que es frecuente escuchar de casos similares al suyo en ambos barrios. "Hay calles por las cuales si no voy en auto, directamente evito. Sin ir más lejos, hay un perro en Echeverría y Astelarra que pasa mucho tiempo en la calle y ha atacado a varios vecinos. No hay derecho. La tenencia de mascotas debe ser responsable, y la Municipalidad debería hacer algo al respecto", concluyó.