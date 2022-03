P U B L I C



VA POR LA "RE" El presidente Alberto Fernández encabezó el acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en José C. Paz donde habló de "su primer mandato" al referirse a las próximas gestiones que realizará con el intendente Mario Ishii. Además, aprovechó para cuestionar a Juntos por el Cambio en medio de las negociaciones con el FMI. "Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario (Ishii) que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombres y mujeres de José C. Paz", expresó el Presidente, deslizando la posibilidad de buscar una reelección. Semanas atrás, el mandatario pidió que las postulaciones del peronismo se diriman en una PASO. "Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado", aseguró en una entrevista radial tras recordar que fue designado por la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, para encabezar la fórmula presidencial y así garantizar el triunfo del kirchnerismo en 2019.



VOLVIÓ A SUBIR El dólar blue subió después de cinco jornadas y cerró su cotización en $ 202, que acompañó una recuperación en el mercado accionario, según los principales indicadores financieros. La moneda marginal, que había perdido $10 en la semana anterior, su mayor baja semanal en más de 15 meses y llegar a rozar los $200, hoy subió $1 y la brecha con el oficial ascendió al 86,1%, según un relevamiento en el mercado de divisas. En el transcurso de 2022, el dólar informal pierde $6 o 2,9%. El dólar ahorro o dólar solidario subió 20 centavos a $188,20 en promedio y el mayorista avanzó 12 centavos a $108,58 y el tipo de cambio oficial sube 5,7% en lo que va del año. Entre los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) retrocedió un 1% a $198,01 y la brecha con el oficial se ubica en el 82,4%. El MEP descendió 1,5% a $195,72, lo que deja un spread del 78,9%. DESCARRILADO Un tren que se dirigía rumbo a Bahía Blanca descarriló en cercanías de la ciudad bonaerense de Olavarría, tras el desprendimiento de cinco vagones y de la locomotora, y al menos unas 21 personas resultaron con heridas leves. Según confirmaron fuentes policiales, el accidente se produjo alrededor de las 5.20, a la altura de la estación Pourtalé, a poco más de 30 kilómetros de Olavarría. La formación, perteneciente a Trenes Argentinos, y que partió de la estación Plaza Constitución, de la Capital Federal, llevaba más de 400 pasajeros hacia Bahía Blanca, e incluso trascendió que el servicio ya traía unas dos horas de demora. Según se informó, el accidente se produjo tras desprenderse cinco vagones del tren más la locomotora, pero aún no se confirmó qué fue lo que produjo el incidente. Según confirmó el secretario de Salud de Olavarría, Germán Caputo, en el hospital de esa ciudad fueron atendidas 21 personas, de la cuales cinco eran menores de edad. RECUPERACIÓN Durante el año pasado se crearon más de medio millón de puestos de trabajos registrados y el empleo formal creció un 4,3%. Superó así los niveles de la prepandemia, según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. En diciembre pasado, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabilizó casi 12,5 millones de trabajadores y 516.600 nuevos puestos más que en el mismo mes de 2020. El empleo registrado mejoró 0,5%, respecto de noviembre, por lo cual anotó mejoras mensuales en todos los meses del año, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo. Según la encuesta de indicadores laborales de esa cartera, las modalidades de ocupación que más crecieron fueron monotributistas sociales en un 24,6%, los no asalariados 8,5% y los monotributistas 7,1%. Los asalariados representaron casi el 80% del total de los puestos de trabajo formales y mostraron un repunte interanual de 3,3%.