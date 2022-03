"Cepo" en Rusia: suspenden la venta de divisas extranjeras al menos por seis meses

Lo anunció el Banco Central de ese país. La medida regirá en principio hasta el 9 de septiembre próximo. También se dispuso un "corralito" para tenedores de moneda foránea en cuentas bancarias de entidades locales. Rusia anunció la suspensión de la venta de divisas extranjeras durante seis meses, hasta el 9 de septiembre próximo, en medio de la oleada de sanciones que enfrenta el país de parte de Occidente con motivo de la decisión de Moscú de invadir Ucrania. El "cepo" a la compra de moneda extranjera lo resolvió el Banco Central ruso, que además dispuso un "corralito" para los tenedores de divisas foráneas en cuentas de entidades financieras locales, se informó en las últimas horas. "Los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos" entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre, indicó la autoridad monetaria rusa en un comunicado. En cambio, sí será posible en ese plazo de seis meses cambiar sus divisas -extranjeras- por rublos. Además, los titulares de cuentas en divisas extranjeras en bancos rusos no podrán retirar más que 10.000 dólares hasta el 9 de septiembre. Si quisieran sacar más dinero, tendrán que hacerlo en rublos, a la tasa oficial del día, de acuerdo con las nuevas disposiciones del Banco Central local. Esta suerte de "corralito" supondrá además que aquellos que deseen retirar esos dólares no lo podrán hacer en forma inmediata, sino que el trámite "podrá demorar varios días", anticipó la autoridad monetaria rusa. El rublo se desplomó considerablemente tras la invasión de Rusia a Ucrania y la oleada de sanciones económicas y financieras dispuestas por Occidente como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Moscú el 24 de febrero pasado. Antes del conflicto armado, la moneda rusa fluctuaba a un tipo de cambio de alrededor de un euro por 85 rublos, pero en los últimos llegó caer hasta casi la mitad, es decir, unos 165 rublos por euro. Además de prohibir el uso del sistema Swift de transferencias bancarias a las principales entidades del país, las autoridades occidentales, incluida Suiza, congelaron el fondo de 640.000 millones de dólares en divisas extranjeras con el que contaba el Kremlin para situaciones críticas. De todos modos, el Banco Central ruso considera que sus restricciones apenas afectarán a la población porque, según sus cifras, el 90% de los depósitos y cuentas en moneda extranjera no superan los 10.000 dólares. La medida tiene como objetivo frenar la salida de divisas extranjeras del país tras las severas represalias impuestas por Occidente con motivo del ataque a Ucrania. En esa nómina se incluye la decisión de las tarjetas de crédito Visa, American Express y Mastercard de suspender sus actividades en Rusia. "El flujo de dólares al país está limitado por las sanciones y ésta es la única razón de las medidas especiales asociadas con la venta de efectivo extranjero por parte de los bancos", indicó el Banco Central local. "Las sanciones no tienen efecto sobre los depósitos y cuentas en rublos, sus fondos permanecen guardados y las operaciones estarán disponibles en todo momento", agregó. El Banco Central, previamente, había subido las tasas de interés del 9,5% al 20% el primer día de la ofensiva militar dispuesta por el presidente Vladimir Putin en Ucrania.

