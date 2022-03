Efemérides del día de la fecha, 9 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DEL DJ Establecido por la ONG "Nordoff Robbins Music Therapy" junto a la fundación "World DJ Found" en el año 2002, en este día se homenajea a los Dj a la vez que los impulsa a donar dinero a organizaciones benéficas que trabajan con niños.



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 1985/86 A cinco fechas de finalizar el torneo, River goleó 3-0 a Vélez Sarsfield y se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1985/86. De esta manera, El Millonario puso fin a una sequía de cinco años sin títulos, ya que, la última vez que gritó campeón fue en el Torneo Nacional 1981. El equipo dirigido por Héctor Veira e integrado por Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Américo Gallego, Claudio Morresi, Luis Amuchástegui, Enzo Francescoli y Roque Alfaro, debutó venciendo 1-0 a Temperley con gol de Amuchástegui. En las dos siguientes fechas, El Príncipe protagonizó los triunfos ante Instituto de Córdoba y Huracán. En la cuarta fecha empató frente a Unión de Santa Fe y, recién en la octava fecha, llegó su primera derrota frente a Independiente. La misma constituyó la primera de tres caídas que tuvo La Banda en el campeonato, en el cual acumuló 23 victorias y 10 empates. En El Monumental, River goleó a El Fortín con tantos de Héctor Enrique, Néstor Gorosito y Francescoli y se quedó con el título. El año 1986 fue un año muy importante para El Millonario que ganó su primera Copa Libertadores y Copa Intercontinental.



SE LANZA "THE NEIGHBOURHOOD" Un día como hoy en el año 2018, The Neighbourhood lanzaba su tercer álbum "The Neighbourhood". Producido por Lars Stalfors junto a Dylan Brady y Dave Sitek e integrado por canciones compuestas por la banda estadounidense con Benjamin Levin y Frank Dukes, el disco fue lanzado junto al videoclip de la canción "Scary Love": "Habíamos hablado del autotitulado antes de decidir el título, pero luego, cuando hicimos toda la lista de reproducción, funcionó". Entre las canciones se encuentran "Stuck with Me", "Sadderdaze", "Softcore", "Void" y "Nervous".