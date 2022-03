Breves: Deportivas

JUEGA RIVER EN SALTA Esta noche, River Plate hará su debut en la Copa Argentina 2022: en Salta, desde las 21.10 horas (transmite TyC Sports, se medirá frente a Deportivo Laferrere, equipo que milita en la Primera C. Para este compromiso, el DT Marcelo Gallardo presentaría una formación alternativa, con mayoría de suplentes respecto a los nombres que viene utilizando. También por la primera ronda del certamen, pero desde las 17.10 horas, Argentinos Juniors enfrentará a Olimpo en el primer duelo de esta jornada.

Imagen ilustrativa EL PINCHA, EN CHILE Estudiantes de La Plata iniciará hoy su participación en la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2022: desde las 19.15 horas enfrentará como visitante a Everton de Chile (transmite Fox Sports). Posteriormente, desde las 21.30, se medirán Fluminense y Olimpia de Paraguay en Brasil. Ayer, en Minas Gerais, America igualó 0-0 con Barcelona de Ecuador. PSG VS REAL MADRID Esta tarde se definirá la serie más atractiva de los Octavos de Final de la Champions League: desde las 17.00 horas, Real Madrid enfrentará como local al Paris Saint Germain de Lionel Messi (transmite ESPN). En la ida, el conjunto francés se impuso 1-0, por lo que le alcanza un empate para avanzar a los Cuartos de Final. De no conseguir ese objetivo, difícilmente continúe Mauricio Pochettino al frente del plantel. Hoy también jugarán Manchester City (5) vs Benfica de Portugal (0). LAUTARO NO ALCANZÓ Con un gol de Lautaro Martínez (que fue reemplazado poco después de convertir), Inter venció ayer 1-0 como visitante a Liverpool. Sin embargo, la victoria no le alcanzó al conjunto italiano, que como local había perdido 2-0. En el otro duelo de ayer, Bayern Munich aplastó 7-1 a Salzburgo de Austria y avanzó a los Cuartos de Final. SE SUBIÓ EL LEÓN En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Ituzaingo venció anoche 2-0 a Villa San Carlos y, de esa manera, igualó la línea de Comunicaciones (9 puntos) en lo más alto de la tabla de posiciones. TODINO ES LÍDER Después de la victoria de Gastón Mazzacane (Chevrolet) en Neuquén, donde fue escoltado por Germán Todino (Torino) y Agustín Canapino (Chevrolet), el líder del campeonato es Todino, con 78,5 puntos. En segunda posición se ubica Juan Cruz Benvenuti (Torino), con 73,5. La próxima carrera será el 27 de marzo en Concepción del Uruguay. CHEIKA, DT PUMA El australiano Michael Cheika (55 años) será anunciado próximamente como nuevo entrenador del Seleccionado Argentino de Rugby luego de la renuncia de Mario Ledesma. Aunque se especulaba con Gonzalo Quesada y Felipe Contepomi como principales candidatos, finalmente, la UAR se inclinó por el excoach de los Wallabies, quien ahora tendrá el desafío de afrontar el Mundial "Francia 2023" con Los Pumas. Igualmente, Cheika no es un desconocido en el combinado nacional: fue asesor de Ledesma durante el Tri-Nations 2020, los test-match de julio y el Rugby Championship 2021.