Esta noche, desde las 20.05 horas, el Violeta será local en el inicio de la quinta fecha. Facundo Gómez vuelve a la titularidad tras cumplir sus dos fechas de suspensión, mientras Fernando Moreyra está en duda por molestias musculares. En el arranque de la quinta fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta noche a Atlanta en un partido que comenzará a las 20.05 horas (televisa TyC Sports) con el arbitraje de Lucas Novelli. El Violeta llega a este encuentro sin haber sumado puntos como local en lo que va del certamen: perdió 2-1 con Guillermo Brown de Puerto Madryn en el debut y cayó 3-0 ante Santamarina de Tandil. Sus dos unidades corresponden a los dos empates conseguidos como visitante: 1-1 con Atlético de Rafaela y 2-2 con Estudiantes de Buenos Aires. Esa igualdad en Caseros le cambió la cara al equipo de Marcelo Franchini luego de la flojísima imagen que ofreció frente a Santamarina en Mitre y Puccini. Así que el desafío será mantenerse en esa línea y, sobre todo, alcanzar su primera victoria del campeonato. Un resultado sumamente necesario para la confianza del plantel, como así también para el futuro del entrenador. Para este compromiso, el DT sostendrá la formación que presentó ante Estudiantes, aunque contará con el regreso de Facundo Gómez, quien cumplió las dos fechas de suspensión que recibió tras su expulsión en Rafaela. En principio, quien dejará la alineación será Brian Camisassa, aunque molestias físicas que arrastra Fernando Moreyra podrían llevar al cordobés a jugar como segundo marcador central. En el mediocampo, Nicolás Bertochi seguirá junto a Ezequiel D´Angelo como volantes internos, mientras Lautaro Díaz se ganó el extremo derecho con sus dos goles en Caseros. Entonces, la probable formación titular de esta noche sería: Germán Montoya; Federico Mazur, Facundo Gómez, Moreyra o Camisassa, Diego Martínez; Nicolás Bertochi, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. La nómina de convocados, que ayer quedaron concentrados en el predio Doble 5 de Loma Verde, se completa con Alan Sosa, Gabriel Pusula, Laureano Tello, Franco Costantino, Nicolás González y Federico Haberkorn (si Moreyra está en condiciones de jugar, Pusula quedaría afuera del banco de suplentes). Por su parte, esta noche, Atlanta buscará sus primeros puntos en condición de visitante, dado que en sus dos salidas cayó 1-0: en el debut ante All Boys y luego frente a Deportivo Riestra por la tercera fecha. En tanto, en su último compromiso igualó 1-1 frente a Belgrano de Córdoba como local. Así, hasta el momento suma 4 unidades en el certamen, porque en la segunda jornada venció 3-1 a Güemes (SdE) en Villa Crespo. Este arranque irregular y la flojísima segunda rueda del pasado campeonato han elevado los cuestionamientos al DT Walter Erviti. Para el encuentro de esta noche en Campana, el exjugador de San Lorenzo y Boca, entre otros, alistaría a los siguientes once titulares: Juan Rago; Alejo Dramisino, Alan Pérez, Rodrigo Colombo, Martín López; Maximiliano González, Juan Galeano; Lucas Pérez Godoy, Julián Marcioni, Evelio Cardozo; y Gonzalo Klusener. Los convocados del Bohemio se completan con Nicolás Sumavil, Matías Molina, Franco Perinciolo, Ramón Fernández, Gonzalo Berterame, Fabricio Pedrozo y Juan Bisanz.

DESPUÉS DE SU DOBLETE EN CASEROS, LAUTARO DÍAZ SEGUIRÁ COMO TITULAR EN EL ELENCO VIOLETA QUE ESTA NOCHE RECIBE A ATLANTA.



EL HISTORIAL: CASI OCHO AÑOS DESPUÉS Por Gustavo Belsué La última vez que Villa Dálmine y Atlanta se enfrentaron entre sí fue en el Torneo Transición 2014 de la Primera B Metropolitana. En ese certamen, el Violeta lograría el ascenso al Nacional B y, a pesar que el Bohemio subió en 2019, no se han vuelto a cruzar ya que han quedado siempre en zonas distintas. Así, el de esta noche será el 25º partido entre los de Campana y los de Villa Crespo. HISTORIAL. En 24 encuentros, Villa Dálmine ganó 11 partidos y Atlanta logró 5 triunfos. Empataron 8 veces. El Violeta convirtió 33 goles, mientras el Bohemio marcó 24. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 12 veces: el Violeta logró 8 victorias (19 goles) y Atlanta ganó 2 partidos (9 goles). Empataron 2 veces. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El domingo 26 de octubre de 2014, por la 18ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine perdió 4-1 como visitante. Los goles de Atlanta fueron de Fabricio Pedrozo, Juan Galeano (penal), Federico Maraschi y Juan Manuel Cavallo (penal), mientras Ezequiel Cérica descontó para el Violeta. APOSTILLAS: El último triunfo de Atlanta en Campana se produjo el miércoles 5 de marzo de 2014, por la 23ª fecha del Campeonato 2013/14 de la Primera B Metropolitana: fue por 2-0 con tantos de Marcos Godoy y Juan Galeano. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL El lunes 1º de septiembre de 2014, por la 7ª fecha del Torneo de Transición del Campeonato de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine venció 1-0 a Atlanta. VILLA DÁLMINE (1): Pedro Fernández; Juan Ferreira, Carlos Fernández, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Diego Núñez, Horacio Falcón, Gabriel Sanabria (Nicolás Stefanelli); Mariano Ridao (Lucas Piedra) y Javier Rossi. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Carlos Kletnicki, Juan Celaya, Diego Grecco, Mauro Frattini y Matías Nouet. ATLANTA (0): Pablo Santillo; Julián Perujo, Sebastián Díaz Villán, Nelson González, Adrián Torres; Mariano Puch, Juan Galeano (Óscar Acuña), Federico Sardella, Ángel Cequeira (Sebastián Sciorilli); Federico Maraschi y Emiliano Bonfigli (Fabricio Pedrozo). DT: Sebastián Cassano. SUPLENTES: Juan Ferreyra, Iván Dubois, Martín Palisi y Juan Cavallo. GOL: ST 1m Javier Rossi (VD). EXPULSADO: ST 38m Díaz Villán (A) por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Di Bastiano.