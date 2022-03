La lluvia y la humedad se complotaron para generar una invasión de mosquitos

Desde distintos puntos de la ciudad se reportaron enjambres de estos insectos ávidos por picar para poder alimentarse. La importancia de prevenir enfermedades. Una invasión de mosquitos azota a la ciudad: desde diversos barrios los vecinos reportan que enjambres enteros de estos insectos están ávidos por picar para poder alimentarse. La sucesión de días de humedad y lluvia parecen haberse complotado para la reproducción de estos insectos. Personas que transitan por los parques y zonas abiertas del distrito, así como quienes patios y jardines, está siendo víctimas de la voracidad de los mosquitos. Ayer, un trabajador metalúrgico contó a este medio que al caminar por los pastizales aledaños a la vía del ferrocarril, de pronto se vio rodeado de mosquitos de gran tamaño intentando robarle gotas de su sangre. El pantalón, camisa manga larga y casco que llevaba lo protegió bastante. En Argentina, los mosquitos son vectores de dengue, la fiebre chikungunya y el zika, por lo que es importante eliminar todos sus criaderos, sobre todo los artificiales. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Por eso, deben eliminarse y evitar que se acumulen, tanto en el interior de las casas como en el exterior (patio y jardín). Si no se pueden eliminar los recipientes porque se usan permanentemente, hay que evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores), tapándolos (tanques, cisternas, aljibes) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas). Además, es importante recordar que la fumigación no es suficiente para eliminar el insecto. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no a los huevos y a las larvas. Debido a esto, se recomienda que su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se indica en momentos de emergencia, ante la detección de casos sospechosos, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos. De lo contrario, a los pocos días, volvemos a tener mosquitos adultos.

