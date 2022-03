El oficialismo cedió y acordó con JxC para aprobar el acuerdo con el FMI

En un plenario de comisiones, avalaron un dictamen de consenso. El proyecto se limitará a una autorización al PEN para que gestione el nuevo endeudamiento, y excluirá el programa económico de su redacción. Luego de muchos idas y vueltas, el Frente de Todos cedió a las pretensiones de Juntos por el Cambio para modificar el articulado de la ley y sellaron un acuerdo para avalar en comisiones un dictamen de consenso sobre el entendimiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sesionar hoy por la tarde en la Cámara de Diputados. El presidente de la comisión de Presupuesto Hacienda, Carlos Heller, avisó pasadas las 22:00 al retomarse el cuarto intermedio del plenario que faltaban detalles que pulir para poner a disposición el dictamen para juntar las firmas. Hubo un cambio de último momento en la redacción que alargó el suspenso, pero luego de ocho horas de deliberaciones los bloques mayoritarios aceptaron firmar un dictamen unificado y se convocó a la sesión especial a las 14:00 de este jueves. En línea con lo que exigía la oposición, el proyecto se limitará a la autorización al Poder Ejecutivo para que realice "operaciones de crédito público" con el FMI, en el marco de un acuerdo de facilidades extendidas. Y fundamentalmente el oficialismo se allanó a la condición que había planteado Juntos por el Cambio de quitar los anexos que referían al programa de políticas económicas para cumplir con las metas comprometidas con el organismo internacional. También el Frente de Todos aceptó sacar los fundamentos del proyecto, en los cuales se cargaba las tintas sobre la responsabilidad del Gobierno de Cambiemos en la operación de endeudamiento del 2018 que trajo nuevamente al FMI a la Argentina. El borrador del texto que habían acordado horas antes las autoridades de las dos coaliciones mayoritarias hablaba en su artículo primero de cancelar el acuerdo stand by y "fortalecer las reservas", pero luego de consultas técnicas con organismos de Gobierno se definió quitar esa parte y agregar "apoyo presupuestario". En los últimos días, el acuerdo estuvo trabado en Diputados y el proyecto corría serio riesgo de naufragar dado que Juntos por el Cambio se resistía a acompañar en las términos en que la norma estaba redactada. Por si fuera poco, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no contaba siquiera con la unanimidad del voto oficialista, a raíz del rechazo de La Cámpora de Máximo Kirchner y del Frente Patria Grande de Juan Grabois. Estos sectores internos de la coalición oficialista se manifestaron en discrepancia con lo que interpretan como una entrega de la conducción económica a un poder transnacional ajeno, que exige un programa condicionalidades inaceptables, configurando un "cogobierno" que viola flagrantemente el contrato electoral al que el Frente de Todos se comprometió en 2019. Así las cosas, y pese a que la letra del proyecto no quedó plasmada como pretendía el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se había empecinado en la inclusión del programa económico en el texto de la ley, el Gobierno se asegura la media sanción en Diputados del acuerdo que tiene en vilo a los mercados, luego de días de zozobra en los cuales el tiempo seguía corriendo y el fantasma del default emergía cada vez como una posibilidad concreta y latente.