Efemérides del día de la fecha, 10 de Marzo

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN Impulsado por la International Federation of Kidney Foundations (IFKF) y la Sociedad Internacional de Nefrología (SIN) y celebrado desde el año 2006, en este día se concientiza sobre la salud renal y se remarca la importancia de la prevención de la enfermedad renal. "Los riñones no dan síntomas y cuando éstos aparecen la enfermedad renal ya está muy avanzada. Es por ello que, con un simple examen de sangre y orina, puede conocerse el estado de salud renal. Un diagnóstico llevado a cabo de manera precoz permite instaurar tratamientos específicos, así como medidas que retrasen la perdida de la función renal" manifestó el Dr. Guillermo Rosa Diez, presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología. El lema de este año es "Salud Renal para Todos: Cerremos la brecha del conocimiento, para una mejor atención de la enfermedad renal" y tiene el objetivo de remarcar la relevancia del acceso a la información para prevenir enfermedades renales y disminuir la mortalidad de las mismas.



FALLECE ROBERTO PERFUMO Roberto Alfredo Perfumo nació el 3 de octubre del año 1942 en Sarandí, Buenos Aires. Tras su paso fallido por Lanús, Independiente y River, El Mariscal arribó a Racing, club en el que desplegó todo su talento y se convirtió en una leyenda: "Para mí siempre fue un laburo [ser jugador de fútbol]. Un laburo que me costó un sacrificio enorme porque les tuve que ganar a todos. Me echaron de Independiente, de Lanús y de River. No me ponían y me entrenaba igual" dijo a "El Gráfico". En La Academia, Perfumo se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1966 y, a nivel internacional, de la Copa Libertadores (1967) y la Copa Intercontinental (1967): "El mejor equipo que integré fue el Racing de José. Su principal virtud era el coraje, una cosa fabricada y mantenida por Pizzuti. ¿Cómo lo hacía? Nos cagaba a pedo a todos. Era garrote, garrote y garrote". Más adelante, en el año 1971, comenzó a jugar en Cruzeiro (Brasil), club en el cual salió campeón del Campeonato Mineiro (1972, 1973 y 1974) y la Copa Minas Gerais (1973). En el año 1975 retornó al país y empezó a jugar en River, equipo en el que se consagró campeón del Torneo Nacional y Torneo Metropolitano de ese año y, más tarde, del Torneo Metropolitano 1977. Al año siguiente, colgó los botines y, en el año 1981, empezó su carrera como director técnico dirigiendo a Sarmiento de Junín. A éste le siguieron la Institución Atlética Sud América (IASA) de Uruguay, Racing, Olimpia (Paraguay), Independiente Santa Fe (Colombia) y Gimnasia y Esgrima La Plata. En lo que respecta a la Selección, Perfumo salió campeón del Torneo Preolímpico Sudamericano (1964). Falleció en el año 2016 en Buenos Aires.



"I WILL SURVIVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1979, el sencillo "I Will Survive" de Gloria Gaynor destronaba a "Da Ya Think I´m Sexy?" de Rod Stewart del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Love Tracks" (1978) y compuesto por Dino Fekaris junto a Freddie Perren, la canción se convirtió en un himno de empoderamiento que aborda la superación de una ruptura amorosa: "Me encanta el efecto empoderador y alentador. Es una letra atemporal que aborda una preocupación atemporal".