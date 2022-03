Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: Comenzaron las clases. Problemas con el tránsito vehicular en horas de entrada y salida. ¡De la pandemia ni hablar! El hombre como especie es un animal de costumbres. Si te permiten el desorden, desordenado sos. No podemos ser parte todos de la realización de un orden, donde somos los únicos que siempre queremos estar a último momento todos juntos y pasando a la vez por una puerta de dos metros. Parecería que tenemos que aprender nuevamente que hay una ley de física que dice que dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar y en el mismo espacio. Creo que más o menos esa es la enunciación. En determinadas horas de lunes a viernes, las calles de Campana se convierten en un caos. Y las entradas y las salidas de todo tipo de colegios, en multitudes de todas las edades, estudiantes, padres, adultos mayores, etc., tratando de llegar a las puertas de acceso a instituciones educativas lo más rápido posible. ¿Saber qué imprevisto hubo o que lo atrasó que era más importante que llevar o traer sus niños o adolescentes a la escuela o jardín? ¿O simplemente fue un descuido, por lo que ¡Tuvimos que salir corriendo a llevar a….porque llegaba tarde! O, ¡tengo que retirar a mi ….. del colegio, se me hizo tarde! Jajaja, como si no hubiese sabido lo que tenía que hacer. ¿Ustedes creen que lo que sucede ayuda a la educación de los estudiantes? ¡Qué ilusos! ¿Tan difícil es organizar una entrada y una salida del colegio? ¿Alguna vez vieron en alguna fábrica este tipo de aglomeraciones en las entradas y salidas? En la época de la informática es inconcebible ver este tipo de problemas. Busquen la solución. Establezcan un premio a la organización de los accesos escolares. Pongan un ejemplo y comiencen a educar al ciudadano, que es el verdadero responsable. Sus hijos se lo agradecerán. Generen las reglas para que esto no suceda más. Premien los mejores trabajos-resultado. 3 hijos, 6 nietos y un bisnieto, me dieron hoy su mensaje. Y aunque muchas veces hice lo mismo que hoy hacen ustedes, hoy pensé que ya no se puede seguir tolerando este problema. Si hay tantos lugares en el mundo, donde no sucede lo que hoy creo hay que evitar acá, se debería tomar el compromiso de buscar la solución. Dicen que si un problema no tiene solución, no existe. ¿Alguien puede decirme que este no es un problema? Cientos de miles de lugares del mundo lo tienen solucionado. ¿Por qué acá no podemos encontrarle la solución? ¿No tenemos urbanistas idóneos que puedan realizar este trabajo? De acuerdo a la definición, el urbanismo es una disciplina que estudia y realiza los proyectos de ordenación que desarrollan, mejoran y ponen en práctica todo lo que es un centro cívico, comercial, habitacional e industrial, regulando conjuntamente con su entorno las grandes aglomeraciones de viviendas, comercios y desarrollos económicos que conforman en definitiva las actividades según su tipo y de acuerdo a legislaciones vigentes, proponiendo las modificaciones que se crean necesarias. Lo que inspiró esta columna es parte de la estructura general: "la educación". En síntesis, la planificación urbana es el estudio del crecimiento y funcionamiento de ciudades existentes o planificadas y su objetivo es mejorar la calidad de vida colectiva a través de acciones políticas, ambientales, sociales y de convivencia entre otras. Al no ser profesionalmente idóneo, solo trato de proponer formas de conseguir una mejor calidad de vida, investigando en quienes solucionaron parte del problema con éxito y acercar, en caso de necesidad, las fuentes sobre lo que realizaron otros países al respecto. Fuentes: ciudadesamigas.org; wikipedia; euroinnova.edu.es; unicef.